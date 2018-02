Discapacidad. inserta imparte en barcelona dos cursos de formación para el empleo para personas con discapacidad

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comenzó a impartir este lunes en Barcelona un taller titulado 'No sé si me explico' al que asisten 12 personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 40 horas lectivas se imparte hasta el próximo 16 de febrero y está dividida en los siguientes módulos: inteligencia emocional; comunicación interna y externa; técnicas de habilidades comunicativas en la esfera laboral; empoderamiento personal y autonomía; presentaciones eficaces y habla en público y conoce.

El segundo curso también comenzó a impartirse este lunes en Barcelona y se trata de un taller titulado 'Construye tu camino hacia el empleo' al que asisten 12 personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 30 horas lectivas se imparte hasta el próximo 12 de febrero y está dividida en los siguientes módulos: mercado laboral y autoconocimiento; saca partido a tu curriculum vitae; proceso de selección y empleo 2.0.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

