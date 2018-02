CCOO avisa que Sevilla cerró 2017 con 27 muertos en accidente laboral y es "la segunda provincia" en víctimas

5/02/2018 - 16:30

La unión provincial de CCOO ha alertado este lunes de que la provincia cerró 2017 con 27 muertes por accidente de trabajo, lo que implica un promedio de un siniestro laboral mortal cada 13 días y un alza del 125 por ciento respecto al año 2014, cuando se habrían registrado 12 fallecimientos relacionados con el ámbito laboral.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, y el secretario de Acción Sindical, Carlos Aristu, han informado este lunes, en rueda de prensa, de que estos dato sitúan a la provincia como "la segunda con más muertes en el trabajo en España, sólo por detrás de Madrid".

Según el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, este aumento de la siniestralidad laboral durante los últimos años en los que "se ha hablado de mejora de la economía y de salida de la crisis" tiene que ver con "la degradación de las condiciones laborales, que van desde la temporalidad, el fraude contractual y la precarización en materia de salud laboral".

Según Vidán, "la salud laboral es el primer indicador de la calidad de un puesto de trabajo. En un sistema en lo que lo único que preocupa a empresarios e instituciones públicas es la cantidad de contratos que se hacen y no la calidad de estos contratos, la prevención de riesgos laborales no está en las agendas de las administraciones ni de las empresas".

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha subrayado de su lado que "los accidentes son la punta del iceberg del estado de la salud de los trabajadores". Y es que "el incremento de la siniestralidad laboral refleja un deterioro general que esconde el modelo económico y de contratación que se viene incentivando en este país y en esta provincia en los últimos años".

Porque según Aristu, la provincia de Sevilla registra una media de 56 accidentes laborales por día, toda vez que "la mitad de las personas que han fallecido en 2017 en accidentes laborales no llevaba un año en su puesto de trabajo, un 24 por ciento no llevaba un mes y hemos denunciado el caso de algún trabajador que no estaba dado de alta en el momento de morir".

"TREMENDO AUMENTO EN LA CONSTRUCCIÓN"

El análisis de los accidentes laborales por sectores, según Aristu, deja además un "tremendo aumento en la construcción". En este sector, según CCOO, se han registrado en 2017 un total de 198 accidentes laborales más que en el año anterior, aunque los accidentes laborales crecen también en la industria y bajan de forma muy escasa en el sector agrario (-12 accidentes) y en el sector servicios (-30).

A pesar de ello, los servicios siguen siendo el sector donde más accidentes laborales con baja se registran en Sevilla con 12.015 el pasado año, siempre según los datos esgrimidos por CCOO. Dado el caso, y entre otros aspectos, Aristu ha abogado por "establecer dentro de las funciones de la Policía Local una labor de vigilancia sobre el terreno de los incumplimientos en la seguridad de los trabajadores".