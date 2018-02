'Reaviva', con 11 millones, arrancará con 11 proyectos y un nuevo proceso de participación presencial y digital

5/02/2018 - 17:18

Los concejales delegados de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura de Sevilla, Antonio Muñoz, y de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, han presentado este lunes la estrategia de inversión en barrios a través de un nuevo modelo de participación ciudadana presencial y digital dentro del programa Reaviva, que recoge once millones de euros de inversión y arrancará con once iniciativas en once barrios.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El programa Reaviva, en el que se viene avanzando desde hace meses, permitirá que sean los propios vecinos quienes colaboren en el diseño de los proyectos antes de su elaboración y de su licitación, y que cuenten con información actualizada en una página web específica de cada una de las actuaciones que se lleven a cabo.

"Se trata de una nueva forma de diseñar y ejecutar los proyectos, buscando un modelo sostenible y sobre todo que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. Para ello, queremos implicar a los vecinos en cada una de las actuaciones que se lleven a cabo. Es una forma distinta de hacer las cosas", explica Muñoz.

La estrategia consiste en un nuevo modelo de participación que arranca desde el principio del proceso. Para ello, se selecciona, tras un diagnóstico de cada distrito, una zona que requiere de una intervención y se iniciará una recogida de propuestas sobre cómo mejorar el espacio, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Se hará a través de buzones en los distritos y centros cívicos, a través de acciones y trabajo de calle en las áreas afectadas y a través de la plataforma web Decide Sevilla. Una vez transcurrida esta primera fase, se elaborará un informe del que derivará bien una votación, si hay varias opciones técnicamente viables, o bien un proyecto técnico que será publicado antes de su licitación.

"En este mandato hemos avanzado en participación ciudadana con la web Decide Sevilla a través de la que hemos realizado varias consultas y con el programa Decide-Mejora Tu barrio a través del que hemos realizado más de 100 proyectos propuestos y votados por entidades. Ahora, abrimos un nuevo modelo de participación que supone otro avance más", explica Castaño.

En una primera fase esta estrategia se pondrá en marcha en once proyectos, uno por distrito, aunque ya hay otras actuaciones que están ultimándose y que se incorporarán de forma progresiva. Así, en Triana se actuará en el Paseo de la O; en Los Remedios, en un camino escolar en la calle Antonio Bienvenida; en el Casco Histórico, en la calle Baños; en Macarena, en la Plaza del Olivo, y en Sur, en el camino escolar de la Ronda Nuestra Señora de la Oliva.

Además, en San Pablo-Santa Justa, se actuará en la Plaza Pedro Vallina; en Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca, en la plaza entre Hélice y Fuselaje; en Norte, en el Bulevar Los Mares y pasaje Virgen de la Consolación; en Cerro-Amate, en la accesibilidad de la calle Enrique Granados; en Nervión, en el parque Blanco White, y en Bellavista-La Palmera, en la calle Tarfia.

El objetivo es que al menos estos once proyectos puedan ponerse en marcha durante este 2018 empleando para ello los recursos disponibles para actuaciones en los distritos en los presupuestos municipales. En el documento que debe aún ser votado en el Pleno se prevén casi once millones de euros de inversiones en los barrios, una vez incorporadas las enmiendas y los acuerdos con otros grupos políticos.