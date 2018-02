IU reclama "medidas urgentes" para un servicio postal "digno y normalizado" en la barriada Martínez Montañés

5/02/2018 - 17:23

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha reclamado este lunes al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que adopte "medidas urgentes" para garantizar "un servicio postal digno y normalizado" en la barriada Martínez Montañés, donde los carteros no reparten el correo en los buzones de las viviendas por razones de seguridad.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado González Rojas tras visitar el barrio del Polígono Sur, acompañado por miembros de la plataforma 'Nosotros también somos Sevilla' y comprobando que la oficina de Correos prometida en esta zona de la ciudad "continúa sin funcionar", según ha informado el partido en un comunicado.

En este marco, el responsable municipal de IU ha pedido que desde las administraciones públicas "no se le siga tomando el pelo" con esta cuestión a los vecinos de Martínez Montañés. "Han pasado ya más de seis meses desde que la comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, anunció, por última vez, la inminente apertura de la sede de Correos que, desde hace tiempo, está proyectada en los bajos de un bloque rehabilitado por la Junta de Andalucía junto a la Factoría Cultural", indica.

A juicio de González Rojas, "no es normal lo que se está demorando este tema", por lo que ha recordado que los últimos años el reparto se había venido haciendo desde un local ubicado en la calle Escultor Sebastián Santos, al que los ciudadanos iban a recoger su correspondencia. El citado sitio se cerró en marzo del año pasado y el servicio se habilitó "de forma provisional" en el Centro Cívico 'El Esqueleto' durante dos horas al día, según ha explicado el portavoz.

Desde Izquierda Unida han subrayado que este problema se ha visto agravado a raíz de la clausura en 2016 de la sede de Correos del centro comercial Alcampo debido a las obras de rehabilitación de este edificio. Sin embargo, han puntualizado, la remodelación de estas instalaciones finalizó en marzo de 2017 y, desde entonces, "seguimos sin saber cuando se llevará a cabo la reapertura de aquella sucursal".

Debido a esta problemática, González Rojas ha recalcado que los vecinos de Martínez Montañés y Polígono Sur tienen "más dificultades que nunca para poder recoger sus cartas o paquetes certificados, pues actualmente la oficina de Correos más cercana a sus viviendas se ubica en la avenida de la Raza, lo que supone un desplazamiento excesivo para los vecinos, sobre todo para la gran cantidad de personas mayores que viven en estos barrios".

Al hilo de esto, González Rojas ha subrayado que son muchas las veces que su formación ha criticado públicamente esta situación, "tan injusta y discriminatoria", dejando claro que "no pararemos hasta conseguir la normalización del servicio de correos en esta zona de la ciudad".

Por ello, IU ha anunciado su intención de volver a elevar este asunto a la Junta Municipal del Distrito Sur de este martes, donde reclamará al gobierno de Espadas que realice las gestiones y acciones oportunas ante Correos con el propósito de garantizar que la oficina postal de Martínez Montañés comience a funcionar de una vez y que se reabra cuanto antes su sucursal del citado centro comercial.

Con independencia de estas medidas, Rojas ha recalcado que "no podemos perder de vista el objetivo principal de esta pelea, que no es otro que el de restablecer lo antes posible el derecho de estos vecinos a poder recibir algún día el servicio postal en sus casas, al igual que ocurre en el resto de la ciudad". A su juicio, esta situación es una prueba más de que el Plan Integral del Polígono Sur "no se está cumpliendo y de que aún queda mucho por hacer para avanzar en la regeneración de esta zona desfavorecida de la capital hispalense", ha concluido.