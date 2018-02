Comité de empresa de FHC dice que el hospital podrá hacer mamografías "decentes con un equipo de segunda mano"

5/02/2018 - 17:38

El Comité de empresa de la Fundación Hospital de Calahorra dice que el hospital podrá hacer mamografías "decentes con un equipo de segunda mano, conseguido de rebote", han señalado en un comunicado.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

En el mismo, han recordado que está mañana el presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros, y la consejera de Salud, han presentado un mamógrafo recientemente instalado en la FHC. Un equipo "de segunda mano" que procede del Hospital San Pedro donde ha prestado servicios durante los últimos años habiendo sido allí sustituido, a su vez, por el mamógrafo digital -"este sí nuevo"- adquirido con cargo a la donación efectuada por la Fundación Amancio Ortega.

Han recordado que cuando se anunció la donación, el Gobierno riojano hizo publico que los equipos "serían dos aceleradores lineales para el complejo hospitalario logroñés y un mamógrafo digital que -entonces anunciaron- sería instalado en el hospital calagurritano".

En ese momento, han recordado que el Comité de Empresa hizo ver a la dirección médica cesada, que "ese equipo no era el más idóneo para la FHC. No por ser escasas sus prestaciones sino por lo contrario", ya que en el Hospital "no se hacen las intervenciones que desarrolla el equipo".

"Nuestras necesidades eran, y son, urgentes pero otras, y nuestros gestores en la inopia". No obstante, se han referido al mamógrafo instalado, que "es un muy buen equipo". De hecho, han apuntado que "nos cuentan los profesionales de RX de la FHC que "está muy bien" y reúne las especificaciones técnicas requeridas sobradamente".

Ahora a esto le llaman "reordenación de recursos", pero "hubo que decírselo porque, ignorantes de la realidad que deben gestionar, anunciaron a bombo y platillo lo primero que se les ocurrió guiadas por un único afán, el propagandístico", dice el Comité de empresa.

"Ya se pueden volver a hacer buenas mamografías en FHC. Eso sí, la inversión real es un cero patatero: la radiología convencional sigue horriblemente mal y eso no parece importarles lo más mínimo, eso no parece darles espacio en los medios ni una fotografía fácil", han añadido.

FHC sigue estando "presupuestariamente infradotada", ya que "lo cierto es que el hospital requiere en torno a los 35 millones de euros anuales para mantener su cartera de servicios y no puede sobrevivir con menos de 32 millones euros", han concluido.