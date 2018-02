El cuarto congreso IoT Solutions contará con 300 expositores y 250 ponentes internacionales

5/02/2018 - 17:41

IoT Solutions World Congress (IoTSWC) --el mayor evento del mundo sobre las innovaciones del Internet industrial--, prepara su cuarta edición del 16 al 18 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona con el objetivo de reunir 300 expositores y 250 ponentes internacionales.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Fira de Barcelona este lunes en un comunicado, la cita de este año confirmará el auge de la implantación masiva del IoT en diferentes entornos industriales y negocios, y mostrará, asimismo, la convergencia de esta tecnología con la inteligencia artificial y el 'blockchain'.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con el Industrial Internet Consortium (IIC), IoTSWC prevé consolidar su crecimiento tanto en número de empresas como de visitantes en línea con el despliegue masivo del IoT en diversos sectores que ven mejorada su eficiencia, automatización y resultados.

El director de IoTSWC, Roger Bou, ha afirmado que la edición de 2018 mostrará que el IoT "ya no es una promesa de revolución tecnológica, sino una realidad cada vez más implantada y con un enorme potencial para transformar todo tipo de negocios y la vida cotidiana".

Según datos de la consultora Gartner, en 2018 habrá 11.200 millones de cosas conectadas en el mundo --4.159 millones de ellas en industrias--, lo que supone un crecimiento del 32% en estos ámbitos respecto a 2017.

En la zona de stands participarán los principales proveedores de IoT a través de sus centrales mundiales, entre ellos compañías de tecnologías de la información, desarrolladores de plataformas de software, fabricantes de hardware, empresas de seguridad, operadoras de servicios y de telecomunicaciones, y firmas de automatización industrial, entre otros.

Asimismo, el congreso reunirá a expertos mundiales en esta tecnología y a representantes de la industria para abordar el impacto de las soluciones IoT en diferentes entornos.

En su edición del año pasado, IoTSWC reunió 240 expositores y 13.000 visitantes de 114 países, y según los datos recogidos por la organización, el 45% de las empresas que visitaron IoTSWC en 2017 declaró su intención de invertir más de un millón de euros en IoT en los próximos tres años.

El IoT Solutions World Congress forma parte de la Barcelona Industry Week, marca que engloba también los salones In(3D)ustry From Needs to Solutions, dedicado a la fabricación aditiva, y Healthio, especializado en tecnologías para la salud y asistencia sanitaria.