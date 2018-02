El padre del bebé de la niña de 11 años que dio a luz en Murcia es su hermano de 14 años

Los periodistas no tenéis vergüenza, lo que tenéis que hacer es respetar la intimidad de esta niña, y no poner todo lo que le ha ocurrido en la prensa, en la tele, en internet, en todas partes.



A veces hay noticias que por decencia y respeto no hay que dar, no es excusa que no se ponga su nombre, porque en su entorno me imagino que todo el mundo sabe quién es ella y su familia.



RESPETO es lo que no hay, hacéroslo mirar, no hay dos dedos de frente en los medios.