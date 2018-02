Cataluña. tardà insiste en la necesidad de que "unos y otros se sienten a la mesa"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, insistió este martes en que la "batalla ideológica y política" de los próximos meses, incluso de los próximos años, será "la capacidad de unos y otros para sentarse a la mesa" y encontrar una solución a las demandas de la sociedad catalana.

Lo dijo en los pasillos del Congreso horas antes de que ERC defienda una moción en la que pide al Gobierno un "diálogo bilateral" para encontrar esa solución democrática a la demanda "permanente en el tiempo de una buena parte de la sociedad catalana".

Pese a los "momentos difíciles" que vive ERC y el independentismo, Tardà aseguró que su formación se mantendrá "firme" en esa reivindicación pacífica y democrática y "siempre seremos los campeones de la demanda de diálogo". Por ello, aseguró que están "expectantes" ante lo que digan los portavoces en el debate de esa moción y lo que voten después.

ERC cuenta con el voto favorable de Unidos Podemos, del PNV y de EH Bildu, pero no sabe lo que hará Compromís y "por desgracia" no cuenta con el PSOE ni con quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Eso no significa, precisó, "que no seamos perseverantes", entre otras cosas porque la batalla ideológica y política de los próximos tiempos será "la capacidad de unos y otros para sentarse a la mesa".

De hecho, recordó, la moción no habla de "negociación" sino de diálogo, porque el estadio de la negociación es "siempre posterior o producto" del diálogo.

Preguntado por quienes piden su dimisión al antender que está debilitando a Carles Puigdemont, aseguró que "todo el mundo tiene derecho a pedir la Luna", y subrayó que ERC siempre ha defendido su candidatura como presidente "legítimo", igual que considera "imprescindible" formar un gobierno "cuanto antes mejor".

Aseguró que es necesario "aguantar estoicamente todas las críticas", pero se reafirmó en la idea de "cuadrar el círculo", es decir, que Puigdemont sea presidente de la Generalitat pero que haya un gobierno que pueda gobernar, "porque el asedio que sufrimos por parte de la Adminstración española es extraordinario".

Pidió a continuación "que nadie dude de nuestra capacidad de superar los momentos difíciles", porque tres fuerzas "tan distintas" como ERC, PDECat y la CUP han demostrado su capacidad de entendimiento, "lo cual no significa que la dificultad no exista".

