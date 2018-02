Durán señala que Canal Sur tendrá un superávit de 103.256 euros en las cuentas de 2017

6/02/2018 - 12:42

El subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, ha adelantado este martes que el resultado del ejercicio 2017 de la empresa arroja un resultado positivo de 103.256 euros y que el superávit en términos de contabilidad nacional a 31 de diciembre de 2017 asciende a 1.280.284,87 euros.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto Joaquín Durán ante la comisión parlamentaria de control de la RTVA y sus sociedades filiales, donde ha presentado un avance de la liquidación del Presupuesto consolidado de la RTVA a 31 de diciembre de 2017.

Ha aclarado que esta liquidación aún no se ha presentado ante el Consejo de Administración y como las cuentas anuales, de acuerdo con la normativa aplicable, están sujetas a auditoría obligatoria, no tienen que aprobarse hasta 30 de junio, "por lo que hasta esa fecha los datos no serán definitivos".

Durán ha precisado que a 31 de diciembre los gastos de explotación han sido de 157.648.689 euros, 8.928.994 euros menos del importe presupuestado --163.605.621 euros--, lo que representa un 96,3 por ciento del presupuesto inicial, por debajo por tanto del cien por cien que supondría una ejecución equilibrada a 31 de diciembre.

Así, ha subrayado que "esto supone que un año más, hemos vuelto a bajar los gastos esta vez en 1.025.870 euros, un 0,83 por ciento, con respecto a la ejecución a diciembre de 2016".

En cuanto a los ingresos del periodo ascienden a 157.751.946 euros, habiéndose ejecutado por tanto el 96,42 por ciento del presupuesto de ingresos del ejercicio 2017 --163.605.621 euros--, "disminuyendo por tanto con respecto a la ejecución de los ingresos a diciembre de 2016 en un 0,83 por ciento --1.318.659 euros--, disminución que se ha visto compensada, con el decremento de los gastos".

Como ha explicado Durán, todo ello supone una liquidación positiva a 31 de diciembre de 2017 de un superávit de 103.256 euros, frente a la estimación de resultado equilibrado en el presupuesto de 2017. Entre otros datos, ha incidido en que "desde 2008 se han bajado los gastos en un 37,3 por ciento".

UN NUEVO MODELO ANTE LA CAÍDA DE INGRESOS PUBLICITARIOS

El subdirector de la empresa pública también se ha referido a la caída global en 2017 por ingresos publicitarios en RTVA que, según los datos de contratación del departamento comercial, es del 8 por ciento. "Excepto en televisión, el resto de soportes ha saldado el año con éxito", ha agregado.

Así, ha destacado que las desconexiones provinciales de televisión han subido un 22,6 por ciento, la publicidad en radio que ha crecido un 20 por ciento, y los ingresos por digital en medios interactivos que han superado en un 14 por ciento los del año pasado.

De este modo, Joaquín Durán ha adelantado, ante esta situación, un nuevo modelo comercial que pondrán en marcha en primavera las cadenas autonómicas.

"Estamos trabajando en un nuevo posicionamiento de mercado y en un nuevo modelo comercial que permita: reposicionar la oferta en el mercado mostrando propuestas distintas, plantear una oferta multimedia que intente hacer crecer la inversión publicitaria a medio plazo, definir una cartera de clientes más acorde con los sectores que más están gastando en publicidad y optimizar los recursos que tenemos entre todos los operadores autonómicos", ha anunciado.

PIDE VINCULAR EL ANÁLISIS A LA ACTIVIDAD

Para posicionar al PP-A, el diputado Guillermo García de Longoria ha incidido en que a los andaluces "nos cuesta este servicio público doce millones al mes", toda vez que ha criticado que, a pesar de las cifras presentadas por Durán, no se han aumentado los medios técnicos y humanos, ni se ha producido una gestión más eficaz que tienda a conseguir más medios externos para no depender tanto de la Junta, y tampoco "se ha impulsado la producción andaluza". "Se repite un modelo de gestión ineficaz y fracasado", ha lamentado el popular.

En nombre del PSOE-A, la parlamentaria Olga Manzano, tras criticar que el PP-A "viva en el día de la marmota", ha recordado que las cuentas para la cadena pública para el pasado ejercicio eran "buenas", de manera que esperaban que el balance económico de ese 2017 fuera positivo. "El presupuesto contenía la dotación necesaria" para el funcionamiento de la RTVA, ha asegurado la socialista antes de destacar su "apuesta por el empleo".

Por Podemos, Jesús de Manuel ha reclamado que se analicen los datos en función de los objetivos, las medidas adoptadas durante el ejercicio o las inversiones previstas, entre otros aspectos que afectan al servicio público que se presta en la RTVA. "Presume de superávit pero se ha producido una caída de los ingresos publicitarios que se compensa con la caída del gasto", ha lamentado antes de defender que la empresa pública debe tener más recursos para cumplir su cometido.

Isabel Albás, parlamentaria de Ciudadanos, tras incidir en que el superávit del 2016 fue más amplio que el presentado por Durán este martes y que además, como ha advertido, puede verse más reducido aún al no estar cerrado el balance definitivo; también ha hecho hincapié en que el plan comercial "no da los resultados esperados", entre otros aspectos.

Por último, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha advertido de que "el futuro de Canal Sur no va a depende de Dios", a la par que ha reclamado que el análisis presupuestario se haga "en función de los cambios que se hayan adoptado". Asimismo, ha defendido que uno de los retos que tiene la cadena pública es conseguir más audiencia para poder aumentar los ingresos por publicidad.