El PP exige a Morera que devuelva a las Corts el dinero gastado en el viaje a Palma para declarar en el juicio de Nóos

6/02/2018 - 12:47

Ortiz: "Compromís confunde continuamente institución con partido"

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del grupo 'popular' en las Corts, Eva Ortiz, ha exigido al presidente de la institución, Enric Morera, que devuelva el importe del viaje a Palma y el hotel de cuando acudió a declarar en 2016 como testigo de Compromís en el juicio por el caso Nóos.

"Ya estamos cansados de la doble moral de la izquierda, que exige a otros lo que no aplica. Compromís debería haber asumido ese gasto de 710 euros como mínimo y no las Corts, porque el testimonio de Morera no era en ningún caso como presidente de la institución, sino como testigo de Compromís", ha indicado Ortiz en un comunicado.

Según publica este martes Las Provincias, el desplazamiento de Morera a Palma el 11 de abril de 2016 para explicar la información de la que disponía Compromís sobre la organización de los Juegos Europeos, lo pagó las Corts según figura en un apunte contable correspondiente a los gastos del presidente. El viaje tuvo un coste de 470 euros y la estancia otros 240, de acuerdo con esta información.

Eva Ortiz ha criticado que "han bastado menos de tres años para que Compromís incurra en prácticas poco claras. Han pasado de juzgar a todo el mundo a creerse impunes ante maniobras que resultan sospechosas".

La dirigente 'popular' ha subrayado que recientemente el Tribunal de Cuentas "se negó a aprobar la contabilidad de Compromís de los años 2014 y 2015, al detectar sobrecostes, cuentas sin registrar y aportaciones de los afiliados presentadas como donaciones".

"Si hay un momento indicado para escuchar a Mónica Oltra, tantas veces erigida en jueza suprema, o al portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, es hoy. Que digan abiertamente si cargar un gasto de partido a una institución como las Corts es ético o estético", ha interpelado Eva Ortiz.

La también secretaria general del PPCV ha señalado que su formación "seguirá pidiendo documentación, caiga quien caiga, ante cualquier indicio de que las cosas no se están haciendo con la transparencia debida".

Eva Ortiz ha lamentado "la permanente confusión de gobierno y partido en Compromís, esta es una constante donde confunden lo privado con lo público. Es habitual que el president de las Corts realice viajes pagados con dinero público sin informar de los actos a los que acude, ni de los gastos del viaje ni de quién le acompaña en esos desplazamientos".

La portavoz 'popular' considera que Morera "se maneja como un nuevo rico con dinero ajeno. En esta legislatura han proliferado en las Corts los gastos desmesurados en actos sociales y en cuestiones menores y caprichos que poco o nada tienen que ver con la institución como el cambio de luces en el despacho del presidente para salir mejor en la tele, la recuperación de los ágapes, campañas de publicidad politizadas o la instauración del Trofeu de pilota Corts Valencianes".