Los letrados prevén tener el informe sobre la investidura entre este martes y el miércoles

6/02/2018 - 12:47

Los letrados del Parlament han comunicado a los grupos que prevén tener el informe sobre los plazos de la investidura entre este martes por la tarde y el miércoles, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Se esperaba que estuviera listo para la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de este martes a las 10, pero el letrado mayor, Antoni Bayona, ha explicado en esta misma reunión que es un informe "más complicado" de lo previsto.

El informe, no vinculante, debe pronunciarse sobre si el plazo de dos meses del Parlament para investir a un presidente de la Generalitat empezó a correr el martes de la semana pasada, cuando se aplazó el pleno de investidura, o si no se ha iniciado la cuenta atrás porque el pleno no llegó a celebrarse.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)