CC.OO. denuncia en la Inspección de Trabajo en Vigo a cuatro empresas por incumplimientos del convenio del metal

6/02/2018 - 13:21

Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a cuatro empresas que operan en astilleros de Vigo, en dos de las cuales tiene "sospechas" de que los trabajadores no disponen de la credencial del naval, y otras dos en las que supuestamente no se limita la jornada laboral ni se respetan los descansos mínimos.

VIGO, 6 (EUROPA PRESS)

El sindicato ha indicado que así inicia una campaña de denuncia de los incumplimientos detectados del convenio del metal de Pontevedra, y ha avanzado que las denuncias "irán aumentando en las próximas semanas" porque ve "necesaria una actuación inmediata para combatir el fraude en el sector, evitar competencia desleal y respetar los derechos de los trabajadores".

En concreto, censura que dos empresas (Multiservicios JuanSoñador y Multiservizos Vigo) que operan en Vulcano cuentan con trabajadores que no disponen de la credencial del naval, la cual nació "con el objetivo de frenar la alta siniestralidad en el sector" y es obligatoria para poder trabajar dentro de los astilleros.

Asimismo, denuncia que en Metalships dos empresas (Maritime Steel y Caldas&Benito) pagan por hora, sin limitar la jornada laboral --diaria, mensual ni anual--, no respetan los descansos mínimos entre turnos de trabajo, no diferencian hora normal y hora extra, y no pagan ni dan derecho a vacaciones, licencias y permisos.

MESA DEL METAL, SIN CONVOCAR

En este marco, ha recordado que tras la reunión celebrada en enero entre la patronal (la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Asime), y los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, se solicitó una reunión con la Inspección de Trabajo por la Comisión Paritaria del Metal de Pontevedra, pero esta "sigue sin tener fecha prevista".

De igual manera, ha lamentado que pese a que presentaron la misma petición al conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, para "convocar con urgencia la mesa sectorial provincial", hasta el momento continúan "sin respuesta".