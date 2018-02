Las preguntas de los grupos al Govern quedan suspendidas en el Parlament por el 155

6/02/2018 - 13:26

La Mesa detiene los plazos para dar respuesta a los diputados

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Las preguntas de los grupos parlamentarios al Govern no llegará a contestarlas ningún representante del Ejecutivo por el momento, ya que la Mesa ha decidido aceptarlas a trámite, pero no trasladarlas a la Generalitat, y quedarán suspendidas en el Parlament.

Fuentes parlamentarias han explicado que es la decisión de la Mesa de este martes, "cambiando su criterio" respecto a la reunión que mantuvieron la semana pasada.

En aquella reunión decidieron tramitar las preguntas normalmente, aunque reconocieron que desconocían de quién provendría la respuesta: si de un técnico del Govern o de alguien asignado por el ministerio correspondiente, al aplicarse el artículo 155 de la Constitución.

Según adelantó Europa Press, el primer grupo en registrar preguntas al Govern fue CatECP, cuya diputada Marta Ribas preguntó en la reunión de la Mesa quién respondería sus preguntas.

Suelen responder técnicos del Parlament y firmar un responsable político --normalmente un conseller--, y, según el reglamento de la Cámara, deben responderse "15 días después de haber sido publicadas" en el Butlletí Oficial del Parlament (BOP), aunque hay prórrogas que pueden posponer la respuesta más de dos meses.

La Mesa de la semana pasada abordó quién debía firmar las respuestas si no hay Govern en el plazo para contestar las preguntas, según declaró Ribas a Europa Press: "Lo pregunté a la Mesa y me dijeron que o se incumplían los plazos o, si continuábamos bajo el 155, el ministerio correspondiente podía delegar la firma a los responsables que haya en Catalunya".

En la reunión de este martes, tras registrarse más preguntas, los letrados de la Cámara han concretado que no saben quién será el encargado del Parlament para contestarlas, por lo que mantienen la aceptación a trámite de las preguntas en la Mesa, pero no seguirán su recorrido: "Las aceptan a trámite, pero no dan continuidad a ese trámite".

SE PARAN LOS PLAZOS

La Mesa recogerá las preguntas de los grupos pero no las enviará a nadie, y los plazos para responder quedan en suspenso hasta que se aclare la situación.

Por todo eso, los 'comuns' han pedido este martes a la Mesa que se interese por saber cuándo se producirá la próxima reunión de la comisión del Senado que evalúa y gestiona la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que no se convoca desde diciembre.

Según ha explicado Ribas tras la Mesa en un encuentro con periodistas, es necesario que la Mesa sepa cuándo se va a reunir de nuevo la comisión: mientras eso no suceda, "Soraya Sáenz de Santamaría y M.Rajoy gobiernan Catalunya sin permitir el derecho de los diputados a controlar al Govern".

Los 'comuns' son conscientes de que todavía no se ha constituido ningún Govern pero recuerdan que, en legislaturas anteriores, un Ejecutivo en funciones había respondido algunas preguntas cuando se había retrasado la investidura de un presidente.

En este caso no hay Govern en funciones porque el Gobierno central lo cesó y puso al mando a la vicepresidenta Santamaría en aplicación del 155, lo que, según Ribas, no es óbice para que los diputados no puedan controlar a quien está gestionando el día a día de Catalunya.

PREGUNTAS SOBRE NUTRICIÓN

Como explicó Europa Press, las primeras preguntas introducidas por CatECP aluden a la guía de nutrición 'Un infant, quina il·lusió', que algunos padres de guarderías han detectado que se reparten en centros públicos dando consejos sobre prácticas de alimentación que responden a "intereses comerciales" --las guarderías alegaban que provenían de centros de salud públicos--.

Ribas recuerda que ICV-EUiA ya introdujo en 2013 preguntas sobre esta guía a la entonces consellera de Bienestar Neus Munté, que finalmente se comprometió a modificar, pero que sólo la retocaron en 2015 "pasando a la última página a los patrocinadores, aunque con la misma lógica de recomendaciones nutricionales contraria a la Conselleria y a la OMS".