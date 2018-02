Economía.- La nueva edición de la First Lego League se centrará en el ciclo humano del agua

6/02/2018 - 13:26

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el sábado una nueva edición del Torneo Clasificatorio First Lego League Córdoba, que esta vez se centra en el ciclo humano del agua y que de nuevo cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la institución provincial, y de la Junta de Andalucía, mediante la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, acompañada por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Manuel Carmona, y la responsable de socios de First Lego League, Silvia González, ha resaltado que "en esta nueva edición --centrada en el ciclo humano del agua-- los participantes trabajarán en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como desarrollar un proyecto científico que de solución a un problema concreto.

"Los equipos presentan sus propuestas de solución en su Torneo Clasificatorio, donde deberán también demostrar que han interiorizado los valores First Lego League, pilar fundamental del programa", ha puesto de manifiesto la diputada provincial.

Concretamente, en esta nueva edición celebrada en Córdoba participarán un total de 15 equipos, diez colegios y cinco empresas. En cuanto a los colegios, participarán cinco de la capital como son el CEIP Guillermo Romero Fernández, IES Averroes, IES Guadalquivir, IES Maimónides y San Francisco de Sales de los Salesianos de Córdoba; y dos de la provincia, el IES Fernando III El Sabio, de Priego de Córdoba, y el IES Ipagro, de Aguilar de la Frontera. Además, también tomará parte el CEIP San Miguel de Jaén.

En First Lego League, programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre jóvenes de diez a 16 años en el que participan más de 365.000 estudiantes de 90 países de todo el mundo, el proceso es mucho más importante que el resultado. Se basa en qué hacen los equipos (proyecto científico y juego robot y en cómo lo hacen valores First Lego League. Lo fundamental es todo lo que los jóvenes descubren y aprenden mediante la experiencia).

"SEMBRANDO EMPRENDIMIENTO"

Por su parte, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Carmona, ha explicado que "estamos sembrando emprendimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías y lo hacemos en la población más joven, fomentando así el trabajo en equipo y además, haciendo que se enfrenten a situaciones reales, de ahí la importancia de la colaboración de todos ya que enfrentarse a problemas reales y a retos le sitúa muy cerca de lo que es el ámbito laboral".

Del mismo modo, Silvia González, responsable de socios de First Lego League, ha resaltado el trabajo conjunto de instituciones y empresas y ha destacado "que trabajamos de cara a un objetivo común para que los jóvenes de la provincia puedan desarrollar su talento y capacidad utilizando unas competencias que le van a resultar útiles como trabajadores y como ciudadanos gracias al esfuerzo compartido y el espíritu colaborativo".

Este año, se celebrarán 33 torneos clasificatorios First Lego League en España y en ellos participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios llegarán a la gran final First Lego League España que este año se celebrará en Logroño, los días 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales First Lego League.

Cada temporada First Lego League propone una temática del desafío que responde siempre a un problema de la actualidad. En esta 12ª edición de First Lego League, 15.000 jóvenes españoles se sumergirán en el mundo de la gestión del agua con el Desafío Hydro Dynamics y explorarán dónde y cómo encontrarla, como transportarla, cómo hacer uso de ella y cómo gestionarla. En el marco de esta dinámica, el Grupo Suez y la Escuela del Agua han querido sumarse como colaboradores de esta gran aventura de ciencia y tecnología para jóvenes de España.

FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR

Los más pequeños de seis a nueve años también participarán en esta aventura. El programa First Lego League Junior propone despertar su curiosidad, fomentando el descubrimiento y el cuidado del mundo que les rodea. Un total de 23 eventos First Lego League Junior se organizarán en diferentes ciudades de España para conocer las propuestas de mejora de estos pequeños gigantes de la creatividad.

El progreso integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas --las llamadas Stem-- así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación son clave para que los jóvenes se preparen para su futuro.

First Lego League proporciona a los jóvenes todas las herramientas para que progresen a nivel formativo y personal despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender. Una oportunidad única para que se conviertan en los profesionales que resolverán los retos del mañana.

Cabe destacar que First Lego League está impulsado en España, desde el año 2006, por la Fundación Sciencia que en colaboración con universidades, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación (los socios First Lego League) organizan el programa por todo el territorio. La evolución del programa a lo largo de estos 12 años ha sido de crecimiento, siendo hoy España el país de Europa con mayor participación en número de equipos.