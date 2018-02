Alcalde de Los Marines cree que la pena de cárcel es "excesiva" para el exalcalde condenado por prevaricación

6/02/2018 - 13:27

El alcalde de Los Marines (Huelva), el socialista Israel Arias, ha asegurado este martes que, a su juicio, es "excesiva" la pena de cárcel impuesta a José Ramón Rodríguez, alcalde socialista entre 1995 y diciembre de 2013, que fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística a nueve años de inhabilitación, y al pago de una multa de 3.660 euros.

HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, el primer edil del municipio serrano ha precisado que José Ramón Rodríguez "es una persona que ha hecho mucho por el pueblo" y aunque ha reconocido que cometió una infracción, al construirse una vivienda en una finca de su propiedad situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, "este terreno ya se ha restablecido".

"Todo el pueblo, y me incluyo, piensa que la pena es desproporcionada. No queremos decir que no tenga que cumplirla pero quizás la cárcel es demasiado excesiva", ha remarcado Arias, a lo que ha añadido que "el municipio está con José Ramón y yo también".

De hecho, para este viernes, vecinos de la localidad, que cuenta con unos 480 habitantes, han convocado una manifestación en las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva, a las 9,30 horas, para pedir que se haga "justicia" a José Ramón Rodríguez.

A su vez, hace dos semanas, unos 50 vecinos de esta localidad serrana se concentraron en la puerta del Palacio de la Moncloa en Madrid para reivindicar el indulto a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, cuyo plazo vence este sábado para el exalcalde. Esta concentración fue convocada con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del Gobierno de España y para que éste valorara esta petición.

Cabe recordar que el año pasado, en marzo, el Juzgado de lo Penal número tres de Huelva acordó suspender la ejecución de la pena de prisión Rodríguez mientras se resolvía la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia, estableciendo como fecha límite para esta paralización el 18 de febrero de 2018.

Por su parte, la plataforma entregó el pasado mes de marzo en el Ministerio unas 4.000 firmas en apoyo a la solicitud de indulto, así como una serie de cartas del obispo de Huelva, José Vilaplana; de la actriz María Galiana, amiga personal del exalcalde; del Consejo de Cofradías de Aracena, de los maestros del Colegio Rural de la localidad y del Voluntariado de San Blas, entre otras, además de una misiva de la propia plataforma, refrendada por el 90 por ciento de los alcaldes de la Sierra, de diputados y de parlamentarios andaluces de distintos partidos, y también convocaron una manifestación en Aracena.

Rodríguez fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia onubense por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística; a nueve años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.660 euros, momento en el que éste renunció al acta de concejal no adscrito que mantenía desde que fuera condenado en primera instancia y decidiera abandonar las siglas del PSOE.

En la sentencia se considera probado que el condenado, en calidad de promotor, llevó a cabo, entre 2006 y 2008, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sótano y porche en una finca de su propiedad, a 500 metros de su domicilio habitual, situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por su parte, la Audiencia confirmó en diciembre de 2016 la denegación de la suspensión de la pena por el juzgado de lo penal.