PP-A ve "posible" un acuerdo sobre financiación tras conocer las propuestas del resto de grupo

6/02/2018 - 13:31

El PP andaluz ha considerado "posible" un acuerdo sobre financiación autonómica tras conocer las propuestas en estas materia presentadas por el resto de grupos parlamentarios, después de que este lunes finalizara el plazo para su registro en la Cámara andaluza.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, quien ha garantizado que su partido va a dar "lo mejor de si mismo" para propiciar un acuerdo, pese a que el PSOE-A "quiera aislarnos".

"Igual que nosotros somos claros, el PSOE-A también debe serlo y no jugar a que nosotros no seamos capaces de llegar a un acuerdo", ha afirmado la dirigente 'popular', quien ha advertido a los socialistas de que no van a conseguir aislarles porque tienen "todo el interés del mundo" en cambiar el actual modelo.

Así, tras defender la necesidad de tener "altura de miras y talla política" y anteponer el interés de los andaluces en un asunto como éste, Ana Mestre ha criticado que desde el PSOE-A se diga que el PP-A no considera que Andalucía esté infrafinanciada.

"Siempre hemos pedido más recursos", ha subrayado la vicesecretaria del PP-A, quien ha recordado a los socialistas que el actual modelo fue aprobado por el Gobierno del PSOE con ERC y contó con el voto en contra del PP. "Las cifras negativas solo les pueden atribuir a ellos", ha añadido.

Finalmente, Ana Mestre ha querido dejar claro que su partido está trabajando con el objetivo "prioritario" de lograr un documento consensuado desde Andalucía que tenga las máximas posibilidades de que se apruebe cuando se analice a nivel nacional.