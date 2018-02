Aragón. el gobierno autonómico ve "inadecuado" el folleto del ayuntamiento de zaragoza sobre drogas

El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, ha calificado como "inadecuado" el folleto sobre drogas editado por el Ayuntamiento de Zaragoza y ha asegurado que "no está bien orientado", ya que "no responde a ningún criterio de debate ni a ningún folleto que esté orientado a la población en general ni se dirige a la población de riesgo, con quien se llevan a cabo políticas específicas para reducir precisamente esos riesgos".

Asimismo, Guillén ha aseverado que la ciudadanía de Zaragoza "espera" de su Ayuntamiento concejales y alcaldes "serios, rigurosos, que sean conscientes de la influencia que tienen sus decisiones en la ciudadanía, muchos más si se toman en una materia tan sensible como la drogadicción que puede afectar a su salud". "Esperan que sean cumplidores de las leyes y defensores del interés de la ciudadanía en general y no del interés espurio del propio grupo político que representan", ha añadido en este sentido, puntualizando que "no sé si estos criterios son los que responden a la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza".

Además, Guillén ha asegurado que "la línea entre querer ser un concejal guay y uno frívolo es muy limitada y nosotros siempre hemos pensado que la frivolidad no es una buena consejera para ningún representante público".

Aún así, ha insistido en que la competencia en esta materia es del Ayuntamiento de Zaragoza y no del Gobierno de Aragón y que por ello el Departamento de Sanidad "no supervisa" este tipo de campañas. No obstante, Guillén ha apuntado que espera que desde Sanidad se pongan en contacto con el Ayuntamiento pero, ha precisado, que solo tendría la capacidad "por la vía del dialogo y del convencimiento intentar hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar mitigar los efectos adversos que pudiera tener esta campaña".

