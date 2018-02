Maru Díaz (Podemos) propone una moratoria del ICA hasta que la mesa de diálogo llegue a un acuerdo

6/02/2018 - 14:01

La portavoz parlamentaria de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha propuesto este martes al Gobierno de Aragón que acuerde una moratoria, en toda la Comunidad Autónoma, para el pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) hasta que la mesa de diálogo alcance un consenso sobre el mismo.

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Maru Díaz ha presentado esta propuesta, una de las dos enmiendas de Podemos al articulado del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, de las más de 200 con las que la formación morada quiere mover unos 40,5 millones de euros, tanto de los ingresos como de los gastos. De momento, Podemos ha dado un "aprobado raspado" a los Presupuestos, tras alcanzar un acuerdo inicial con el Gobierno regional.

La portavoz de Podemos Aragón ha explicado que el objetivo es "facilitar que la presión --en la negociación-- no recaiga sobre los contribuyentes", sino sobre el Gobierno, añadiendo que "no es novedoso" porque este es el tercer año consecutivo en que se aplica una moratoria sobre el impuesto al transporte por cable. "Esto mismo pedimos para el ICA", ha observado.

Maru Díaz ha hecho notar que la ciudadanía ha presentado ya más de 23.000 recursos al ICA, que las Cortes de Aragón han puesto en marcha una Comisión de investigación sobre el Plan de Saneamiento y Depuración, origen del pago por depuración, y que el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, se ha mostrado dispuesto al diálogo y a modificar este gravamen.

Ha expresado que el Ejecutivo regional "promete inversiones por encima de las que luego hace" y ha insistido en que, de hecho, "en el ciclo del agua no se ha invertido todo lo recaudado", lo que es "una razón más para parar".

Además, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha apostado, en la manifestación celebrada el domingo pasado, por realizar "un parón" para evitar que la responsabilidad recaiga en los contribuyentes, lo que "sería un gesto honesto" y "una muestra de diálogo".

"EL TIEMPO CORRE"

Con la moratoria, ha considerado la portavoz de Podemos Aragón, "ponemos un reloj a esa mesa, decimos que el tiempo corre, que se tienen que dar prisa y que el Gobierno tiene que asegurarse de que se cambie el impuesto cuanto antes para poder cobrar", por lo que "aseguraría la rapidez" y situaría a la mesa de diálogo "en el espacio central para llegar a acuerdos".

"El ICA tal y como está no puede seguir, no se puede sostener", ha opinado Díaz, quien ha advertido de que "cualquier modificación que no sea sustancial y sea un parche no nos va a servir". Podemos apoyará los acuerdos que alcance la mesa de diálogo.

Desde Podemos Aragón "entendemos que al PP le chirría esto de que haya una mesa fuera del Parlamento, que les moleste que sea la sociedad civil" la que dialogue, ha concluido la portavoz parlamentaria.