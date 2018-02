Junta reclama a Montoro que se "aclare" en relación con las 35 horas

6/02/2018 - 14:09

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha reclamado este martes al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que se "aclare" en relación con el asunto de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz ha relatado que el ministro se mostró dispuesto a negociar con la Junta sobre la aplicación de las 35 horas para los funcionarios públicos, acto seguido, recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto andaluz que regulaba dicha jornada y tras ello, volvió a expresar que quería negociar.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Blanco ha agregado además que cuando Montoro se muestra dispuesto a hablar con los sindicatos sobre las 35 horas, les dice que "sólo para situaciones excepcionales de nocturnidad".

"Los ciudadanos no pueden mirar a Hacienda a esperar a ver qué dice el oráculo, sino que quieren claridad, precisión y definición y si no, podremos entender que es una falta de respecto del Gobierno central no sólo a los empleados públicos de Andalucía, sino de toda España", ha señalado el portavoz.