"Llamamiento" de Espadas a los vecinos del Polígono Sur para que "reprendan" las conductas incívicas

6/02/2018 - 14:16

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha formulado este martes un "llamamiento" para que los habitantes del Polígono Sur "reprendan" a los vecinos de la zona que incurran en comportamientos "incívicos", para así redoblar la presión frente a quienes no valoran "la convivencia" y que tengan "mucho más efecto" las medidas promovidas desde las administraciones.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha lamentado los desperfectos y daños perpetrados en la factoría cultural del Polígono Sur, recientemente inaugurada, toda vez que esta zona de la ciudad marcada por el desempleo, la exclusión social y la delincuencia viene siendo repetidamente el escenario de pedradas contra los autobuses de la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

Se trata no obstante, según Juan Espadas, de sucesos "puntuales que no deben reflejar la imagen del Polígono Sur en su conjunto". "Resulta injusto que al final siempre hablemos del Polígono Sur cuando hay incidentes de este tipo", ha aseverado el primer edil, lamentando que no estén en el debate público los "magníficos expedientes" académicos cosechados por muchos de los estudiantes de la zona o las "iniciativas puestas en marcha para resolver graves problemas".

Así, ha reconocido que en el Polígono Sur es necesario "seguir reforzando la seguridad" y redoblar los esfuerzos para garantizar "el cumplimiento de las ordenanzas", pero a la vez ha realizado un "llamamiento" a los vecinos de la zona, para que "reprendan inmediatamente" a quienes protagonizan conductas "incívicas" o contrarias a la "convivencia", para así ejercer mayor presión sobre estas personas.

"Es necesario que todos nos comprometamos", ha enfatizado, considerando que gracias a la colaboración ciudadana tendrán "mucho más efecto" las medidas promovidas desde las administraciones en favor del Polígono Sur.