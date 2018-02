Ayuntamiento de Valladolid aprueba su Presupuesto con apoyo de SíVA y Presencio, sin aceptar enmiendas de la oposición

6/02/2018 - 14:17

El concejal de Hacienda apunta que el endeudamiento crecerá en 5 millones de euros durante 2018

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en el Pleno municipal su Presupuesto para el año 2018 gracias a los votos a favor de los grupos que integran el equipo de Gobierno --PSOE y Toma la Palabra-- así como los de Sí Se Puede, que habitualmente respalda las políticas municipales y cuyas 21 enmiendas se han aprobado, y del edil no adscrito, Jesús Presencio. Mientras tanto, el Grupo Popular y Ciudadanos han votado en contra.

Las cuentas municipales de 2018, con un total de 336 millones de euros para el Ayuntamiento de Valladolid, así como las distintas entidades y fundaciones dependientes, han incorporado las 21 enmiendas de Sí Se Puede, mientras se han rechazado con los votos del equipo de Gobierno y de esta formación las propuestas que defendían el Partido Popular (20), Ciudadanos (24) y el concejal no adscrito (tres).

En este Pleno extraordinario, con una duración aproximada de dos horas y media, se ha confirmado la aprobación, con un mes y seis días de retraso, de presupuesto general consolidado para 2018, que experimenta un crecimiento del 15,9 por ciento con respecto a las cuentas de 2017 y cuya mayor parte la representan el presupuesto del Ayuntamiento, que asciende a 282.691.070 euros, que en su caso aumenta un 6,66 por ciento en relación al ejercicio anterior.

Tanto el concejal socialista de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, como la portavoz de VTLP y edil de Medio Ambiente, María Sánchez, han justificado el hecho de que el Gobierno municipal sólo acepte las enmiendas de Sí Se Puede, ya que "se han sentado a negociar desde el día en que se presentó el borrador", han consensuado las líneas y han precisado las partidas de las que se detraen las cantidades necesarias para aplicar sus medidas, y "sobre todo, no colisionan con las líneas del equipo de Gobierno.

Entre estas propuestas, aprobadas todas con los votos a favor de PSOE, VTLP y SíVA y las abstenciones del resto de concejales y que suman un importe total de 2,2 millones de euros, destacan los 300.000 euros para firmar un convenio para la reutilización del Círculo Campestre del Pinar, 200.000 euros para la creación de una red de aseos públicos u otros 200.000 euros para una línea de ayudas a empresas que pongan en marcha medidas de ecoinnovación.

La portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, ha destacado que su grupo, durante el presente mandato, siempre ha aprovechado la oportunidad de "contribuir a la construcción de un nuevo proyecto de ciudad" junto al equipo de Gobierno y en este Presupuesto han conseguido aportar propuestas y partidas presupuestarias que contribuyan a aspectos como la potenciación de economías más productivas, como las relativas a la innovación.

El otro voto favorable al Presupuesto ha sido el del edil no adscrito, quien, pese a reconocer que no se siente "representado" por estas cuentas municipales, que no han incluido las tres enmiendas que proponía, ha decidido dar su apoyo por "responsabilidad".

Sin embargo, ha aseverado Antonio Gato, las propuestas de Ciudadanos y del Partido Popular presentaban "defectos" tanto en la "formulación" como de la financiación, sobre todo en el caso de los 'populares', que "se pretendían fundir" el Fondo de Convergencia de un millón de euros -las enmiendas de Sí Se Puede restan 480.000 euros de esa partida-- y planteaban renunciar a destinar los 8 millones de euros comprometidos para 2018 en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, lo que, ha advertido, sería causa de "impugnación" del Presupuesto por parte de los otros socios.

Además, ha recordado que varias de las enmiendas del Partido Popular ya habían sido rechazadas en el Pleno y ha reiterado que, tanto en el caso del PP como de Ciudadanos, muchas de ellas no coinciden con las líneas políticas del equipo de Gobierno. En cambio, María Sánchez había apuntado que algunas de las propuestas de la portavoz del partido 'naranja', Pilar Vicente, eran "interesantes", si bien presentaban problemas en la financiación.

A ello han sumado ambos representantes del equipo de Gobierno el hecho de que la edil de Ciudadanos anunciara la presentación de una enmienda a la totalidad al Presupuesto y, al no poderse incluir ésta debido a la aprobación inicial del proyecto en Comisión, ha planteado enmiendas parciales. "Ahora hace un apaño con enmiendas, y si no se está de acuerdo no se está de acuerdo", ha apostillado el concejal de Hacienda.

"INCERTIDUMBRE" POR LA VENTA DE SUELO

El portavoz 'popular' ha incidido en sus intervenciones en la "incertidumbre" que genera, a su juicio, la inclusión de una previsión de ingresos de 21,6 millones de euros por la venta de suelo municipal, que duda que se pueda llevar a cabo más que en una pequeña parte y que puede poner en riesgo la inversión en obras "importantes" de la Concejalía de Urbanismo, como el paso inferior para peatones de la plaza de Rafael Cano.

María Sánchez ha incidido en las buenas previsiones en el mercado inmobiliario, mientras que Antonio Gato ha recordado que el Partido Popular en el año 2011, durante el Gobierno de Francisco Javier León de la Riva, presupuestó 18,5 millones de euros de ingresos por venta de suelo y sólo ejecuto "5.600 euros".

En todo caso, Martínez Bermejo ha incidido en sus dudas relativas a que la mayor parte de las inversiones se financiación o bien con esa previsión de venta de suelo o con un préstamo de 18 millones de euros que incrementará "la factura que pagan los ciudadanos" por el endeudamiento municipal mientras en los últimos tres ejercicios han quedado "sin ejecutar" inversiones por valor de más de 60 millones de euros.

Gato ha defendido que esa suma corresponde en buena parte a las inversiones financieramente sostenibles, que como ha recordado pueden ejecutarse durante dos ejercicios.

En relación al endeudamiento, después de que recientemente se haya confirmado que la deuda municipal concluyó 2017 situada en 97 millones de euros, el edil de Hacienda ha confirmado este martes que la previsión es que en 2018 vuelva a incrementar hasta los 102 millones de euros, lo que supone, en todo caso, el 40 por ciento con respecto al límite legal establecido.

Por su parte, Pilar Vicente ha querido recordar que Ciudadanos, cuando se les ha necesitado han estado "ahí", como en la negociación de la aportación a la Diputación por el Servicio de Bomberos, por lo que ha lamentado que en estos momentos el equipo de Gobierno no muestre "altura de miras".