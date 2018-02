Un total de 28 máquinas quitanieves trabajan en las zonas afectadas por la nieve en la Comunitat Valenciana

6/02/2018 - 14:41

Un total de 28 máquinas quitanieves trabajan en las zonas afectadas por la nevada de este martes en la Comunitat Valenciana, y ya han repartido cerca de 1.200 toneladas de sal y salmuera. Además, 370 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de la DGT forman parte del dispositivo que está activado desde el inicio de la preemergencia, que está afectando principalmente a la A23, la N232 y la N234.

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha convocado este martes por la mañana el Comité Ejecutivo, contemplado en el Protocolo de Coordinación de Actuaciones de los órganos de la Administración General ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que pueden afectar a la red de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado, a la reunión han asistido los responsables de la DGT, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Comandancia de la Guardia Civil, Demarcación de Carreteras, Conservación de Carreteras, Unidad Militar de Emergencias y Agencia Estatal de Meteorología de la Comunitat Valenciana.

Además, el delegado ha estado en permanente contacto con el subdelegado de Gobierno en Castelló, David Barelles, donde la situación ha sido más complicada. Asimismo se ha avisado a la Cruz Roja que se ha desplazado a las zonas donde estaban concentrados los camiones para ofrecer cualquier tipo de asistencia.

La A-23, la N232 y la N234 son los principales puntos de atención en la provincia de Castellón, mientras que en la provincia de Valencia es la N-330 en el Rincón de Ademuz. Desde la DGT se ofrece información actualizada sobre la situación de las carreteras por lo que se ruega a los conductores que antes de iniciar su viaje consulte a la Dirección General de Tráfico a través de su web o su Twitter @InformaciónDGT.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha pedido "mucha precaución a los conductores", no utilizar el vehículo si no es necesario, y no confiarse porque aunque deje de nevar la previsión advierte de heladas y de formación de placas de hielo que pueden complicar la circulación.

A primera hora de la tarde del martes, la Generalitat ha decretado la emergencia situación cero por nevadas en els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalaten, el Alto Mijares, el Alto Palancia, el Rincón de Ademuz, la Serranía y l'Alcoià.