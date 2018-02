PSOE y PP, los únicos partidos que acudirán a la reunión por la regeneración democrática con Cifuentes

6/02/2018 - 14:38

El Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Popular serán los únicos partidos que acudan a la reunión por la regeneración democrática con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el portavoz socialista, Ángel Gabilondo y el portavoz popular, Enrique Ossorio, en rueda de prensa posterior a la junta de portavoces con motivo de que este miércoles todos los grupos de la Asamblea de Madrid hayan sido citados por la presidenta autonómica a esta reunión.

Gabilondo ha señalado que piensa acudir a la reunión, porque siempre acude a las reuniones que le convocan y "más si proviene de una persona que tiene una autoridad sobre él". "Iremos mañana y vamos a escuchar lo que nos dice, no nos quedaremos al margen. A mí me dan igual las fotos, yo sigo creyendo en la palabra", ha asegurado el socialista.

Ossorio también ha indicado que acudirá a la reunión con la dirigente autonómica y ha destacado que Cifuentes "ha hecho muy bien" en proponer este encuentro "par desenmascarar a estos partidos".

"A Ciudadanos lo único que le gusta es hablar de la corrupción, es su única baza electoral. La reunión es muy importante, porque nosotros queremos el consenso de todos los grupos y, pudiendo ponernos todos de acuerdo, no quieren ir porque no les interesa", ha lamentado el popular.

La portavoz de la formación morada, Lorena Ruiz-Huerta, envió una carta la semana pasada contestando a Cifuentes y asegurándole que irían a la reunión si comparecía a petición propia en Pleno por el traspapeleo de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo y si el PP volvía a la Comisión de Investigación sobre corrupción política.

"La presidenta no ha respondido sobre estas cuestiones. No ha dicho ni una sola palabra. Sólo nos ha pedido que reconsideremos acudir, por tanto no va a ser posible que asistamos para poder tomarnos en serio la intención o la voluntad del Gobierno de Cifuentes y que esto no sea un titular más o un fuego de artificio", ha aseverado.

Ciudadanos, por su parte, no acudirá tampoco a dicha reunión porque consideran que la regeneración democrática es uno de los puntos del acuerdo de investidura, y a su parecer, lo único que tiene que hacer el Gobierno regional es "cumplirlo".