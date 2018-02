De la Serna pide "lealtad" institucional a Marín en el soterramiento de vías de L'Hospitalet

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido este martes "lealtad" institucional a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, en cuanto al soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio.

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

"Pedimos mantener la calma, actuar con lealtad y colaborar entre administraciones. El uso partidista no conduce a nada", ha dicho el ministro en declaraciones a los medios en El Prat de Llobregat, donde ha presentado el nuevo servicio inteligente de alta velocidad EVA.

Ha insistido en que el Gobierno sigue trabajando en la "solución técnica" que permita reactivar esta actuación, de la que ha recordado que está totalmente sufragada por el Ministerio.

Por ello, ha afeado a Marín sus quejas sobre el retraso de la obra: "No es habitual que haya un gobierno dispuesto a reactivar una obra parada, que ofrezca su colaboración y que reciba esta respuesta".

Este martes estaba previsto un encuentro en L'Hospitalet sobre el soterramiento de las vías que finalmente no se ha producido: "Me he quedado perplejo cuando hoy he escuchado otras declaraciones de la alcaldesa diciendo que este acto --el de presentación de EVA-- se hacía tapando el de L'Hospitalet. Nada tiene que ver".

"Nos reuniremos con el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat cuando tengamos la solución técnica. Hay que mantener la calma", ha insistido el ministro, que ha indicado que la actuación requerida en este municipio es más compleja que el soterramiento de vías en Sant Feliu de Llobregat y en Montcada i Reixac (Barcelona).