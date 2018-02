CaixaForum reúne en una gran exposición las instantáneas en color más emblemáticas del fotógrafo Robert Capa

Obra Social 'la Caixa' explora la faceta más desconocida del emblemático fotoperiodista a través de más de 200 imágenes en color y objetos

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El director del Área de Cultura de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Ignasi Miró, el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y la conservadora del International Center of Photography de Nueva York y comisaria de la exposición Cynthia Young han presentado este martes en CaixaForum Sevilla 'Robert Capa en color', una muestra que entre el 7 de febrero y el 13 de mayo reúne las instantáneas en color más emblemáticas del icónico fotógrafo bélico con el propósito de descubrir una de sus facetas más desconocidas.

Dentro de su programación cultural, la Obra Social 'la Caixa' presta una atención preferente a las manifestaciones artísticas más contemporáneas, las propias de los siglos XX y XXI. Mediante sus exposiciones sobre cine y fotografía, quiere mostrar la influencia de las imágenes en la sensibilidad contemporánea y destacar el papel de los grandes creadores visuales del siglo XX en nuestra forma de ver el mundo.

Con esta finalidad, añade en un comunicado, ha organizado exposiciones dedicadas a los grandes nombres de la fotografía, como Jacques Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert Doisneau, William Klein, Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis o Philippe Halsman.

Ahora, la Obra Social 'la Caixa' da un paso más con este nuevo proyecto, junto con el International Center of Photography (ICP) de Nueva York, e indaga en uno de los aspectos menos conocidos de la obra del fotorreportero húngaro, a través de una amplia selección de fotografías en color --más de 200--, muchas de ellas inéditas hasta fechas recientes.

La exposición llega a CaixaForum Sevilla tras su paso por Budapest (Hungría), Tours y Lille (Francia), Madrid y Buenos Aires (Argentina). Después de exhibirse en Sevilla, la muestra itinerará por otros centros culturales 'la Caixa'.

CAPA, UN GRAN CONTADOR DE HISTORIAS

Robert Capa (nacido como Endre Ernô Friedmann, Hungría, 1913 - Vietnam, 1954) huyó de su país natal cuando era un adolescente y se trasladó a Berlín, donde se inscribió en la universidad. Fue testigo del ascenso de Hitler, lo que le llevó a mudarse a París, ciudad en la que cambió su nombre y se convirtió en fotoperiodista. Los reportajes que dedicó a la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos bélicos le valieron el reconocimiento internacional y ser considerado el máximo especialista de la fotografía de guerra del siglo XX.

Considerado como uno de los maestros de la fotografía de guerra en blanco y negro, Capa documentó algunos de los acontecimientos políticos más importantes de la Europa Occidental a mediados del siglo XX. Sus instantáneas del París de la década de 1930, de la Guerra Civil española, de la Segunda Guerra Mundial y de la Europa de posguerra, así como sus últimas imágenes de Indochina, todas ellas en blanco y negro, son mundialmente conocidas.

Sin embargo, Capa empezó a experimentar con el color en 1938, solo dos años después de que Kodak desarrollara el Kodachrome, el primer rollo de película en color. En 1941 volvió a fotografiar en color y, durante los dos años siguientes, trabajó intensamente para convencer a los editores de que le compraran sus imágenes en color. Después de la guerra, los encargos aumentaron. Durante el resto de su vida, casi siempre llevó encima dos cámaras: una para la película en blanco y negro, y otra para la película en color.

Contemplar la carrera de Capa a través de estas fotografías en color hace percibir de nuevo la tenacidad con la que ejercía como fotoperiodista en un campo dominado por el blanco y negro. Se trata de una parte de su obra que sigue siendo, en lo fundamental, desconocida.

Su uso del color es paralelo a su proceso de reinvención personal como fotógrafo en Nueva York, tras la Guerra Civil española, y después, de nuevo, tras la Segunda Guerra Mundial; un proceso que favoreció que los editores de las revistas siguieran contando con él. Las imágenes en color de su carrera posterior a la guerra apenas conservan rastros de la gravedad política de sus relatos bélicos, y tienden a reflejar una visión del mundo más lúdica y próspera, la que aquellas revistas deseaban. Con contadas excepciones, ninguna de las retrospectivas póstumas que se le han dedicado ha incluido su obra en color.

UNA PERSPECTIVA INESPERADA

La muestra, dividida en 16 ámbitos categorizados por destinos, incluye más de 150 copias contemporáneas de instantáneas de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra árabe-israelí de 1948, así como varios encargos que van de la elegancia de las capitales europeas a los conflictos contemporáneos, llegando finalmente a Indochina, el último encargo, donde falleció al pisar una mina mientras tomaba una fotografía.

Las fotografías en color cubren un variado espectro de temas, desde un acercamiento costumbrista a hombres y mujeres trabajadores del campo en la URSS, hasta una audaz mirada al estilo de vida de la costa francesa o a la moda del esquí en las montañas suizas. Capa también retrató a personajes ilustres, como Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Truman Capote o Ernest Hemingway con su hijo, en escenas espontáneas o posando. Publicadas en su día en revistas femeninas o de viajes, la mayor parte de esas imágenes nunca vieron la luz hasta fechas recientes.

La muestra recoge también ejemplares de revistas como Life o Illustrated, que publicaban regularmente sus imágenes, incluidas numerosas portadas, y reportajes para plumas ilustres, como el que realizó para A Russian Journal, de John Steinbeck.

Entre los documentos personales exhibidos, se encuentran cartas dirigidas a sus distintos editores, como el de Holiday o el de The Saturday Evening Post. También, correspondencia con su familia durante sus largos viajes y con colegas de la agencia Magnum de fotografía. Además, la exposición presenta un audiovisual con extractos de una de las pocas entrevistas radiofónicas que se conservan de Capa.

La exposición, basada en la muestra original del International Center of Photography (ICP), ha sido realizada gracias al ICP Exhibitions Committee y a la financiación pública del New York City Department of Cultural Affairs, en asociación con el City Council.

A partir de la muestra, se despliega un programa de actividades para todos los públicos que incluye, además de la conferencia inaugural a cargo de Cynthia Young, comisaria de la exposición y conservadora del ICP de Nueva York, visitas comentadas, visitas familiares y cafés tertulia.