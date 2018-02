PP-A critica que las líneas de ayuda de la Junta a ONG y asociaciones se "hayan reducido de 18 a cuatro en tres años"

6/02/2018 - 15:34

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha criticado este martes que el Gobierno andaluz ha reducido las líneas de subvención para organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos y asociaciones que trabajan en "ayudar a los más desfavorecidos y en contra de la pobreza" de 18 a cuatro en los últimos tres años.

ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS)

En una nota, la formación ha señalado haber detectado líneas de subvención "importantísimas" que "no se están llevando a cabo", de forma que, pese a que se "han recuperado algunas", tres de las referidas a inversiones "no terminan de recuperarlas, cuando son fundamentales para que las organizaciones no gubernamentales puedan ejercer su labor".

En cuanto al presupuesto de la Junta, la portavoz popular ha manifestado que la partida 3.1.G que es de Bienestar Social está integrada por el IRPF que el Estado ha pasado a las comunidades autónomas, y que es aproximadamente unos 39 millones de euros, y la Interés Social de 7,3 millones de euros, "de los que sólo se han ejecutado a un mes del cierre 4,5 millones".

"Queremos que de las líneas que subvenciona la Consejería de Igualdad se recuperen las inversiones para las organizaciones no gubernamentales", ha dicho Crespo, quien ha afeado que del montante ejecutado a Almería le hayan llegado "solo 354.000 euros", según ha indicado tras visitar la sede de Cáritas en la mencionada ciudad.

Crespo también ha pedido a la Junta, además de un mayor presupuesto, "que se pague cuanto antes, porque estas organizaciones no pueden estar adelantando el dinero y cobrando con dos o tres años de retraso".