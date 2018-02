Saludos, fotos y vivas a los reyes de España tras entregar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

6/02/2018 - 15:44

Los malagueños que aguardaban a las puertas del Centre Pompidou, en el puerto de Málaga, han podido saludar a los reyes, don Felipe y doña Letizia, que este martes han presidido la entrega de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y que a su salida han estado unos minutos con ellos.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Pasadas las 13.30 horas, tras la finalización del acto de entrega, sus majestades han salido de la pinacoteca donde cientos de ciudadanos les esperaban desde la mañana. Multitud de fotos, saludos y 'vivas' a los reyes se han sucedido este martes, por lo que para una de las asistentes "al final la espera ha merecido la pena".

Uno a uno los reyes, primero doña Letizia y, posteriormente, don Felipe, han dado la mano a los malagueños que se agolpaban ante las puertas del Centre Pompidou y que han lanzado "vivas" a sus majestades y a la monarquía. También han podido escuchar de boca de los ciudadanos muestras de cariño y gritos de 'guapos', a lo que sus majestades han respondido acercándose e intercambiando palabras con los malagueños.

Justo en el mismo lugar, pero minutos antes de que don Felipe y doña Letizia abandonaran el Centre Pompidou, algunos de los galardonados han trasladado a los periodistas su satisfacción por este reconocimiento.

El actor José Coronado, que en la ceremonia ha actuado de portavoz de los premiados, ha asegurado que está "feliz" y es "un orgullo estar premiado y formar parte de este grupo de artistas que todos valen un potosí". "Todos tienen unas trayectorias maravillosas y que me hayan elegido para formar parte del grupo me llena de alegría", ha subrayado.

Ha aludido, como también ha hecho mención en su discurso, aunque no ha querido incidir en ello porque "no era el momento", a los "guiños" del responsable de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, en relación con la bajada del IVA al cine, precisando, no obstante, que "el ministro creo que está haciendo un gran trabajo y este año va a ser un año de alegría para el cine español".

Sobre su salud, después de que el pasado año sufriera un infarto, ha reconocido que está "fenomenal", añadiendo que "lo que me pasó a mi le ha pasado a mucha más gente y lo que hay que hacer es ser consciente de lo que te ha pasado, cuidarte, hacer tu deporte, ir para adelante y sonreír", ha valorado, explicando también que "está feliz" en el plano laboral con sus nuevos proyectos.

El diseñador de moda Lorenzo Caprile ha explicado a los periodistas que es "un orgullo" recibir esta medalla "y sobre todo compartirlo con mi equipo, que está en Madrid viéndome". "Los que nos dedicamos al trapo si no tenemos un equipo bueno detrás no seríamos nadie", ha reconocido, al tiempo que valorado poder compartir este reconocimiento con el resto de premiados: "ha sido como una fiesta en familia".

Por su parte, el guitarrista flamenco José Fernández 'Tomatito' ha agradecido el reconocimiento, añadiendo que "después de tantos años de carrera que te den premios y sigan dándote premios para mí es lo máximo". Ha agregado, de igual modo, que "la música lo que hace es amistad". "Creo que es importante que la cultura una a los pueblos", ha defendido.

La actriz y directora teatral Magüi Mira ha dicho estar emocionada: "Todo lo que sea sembrar cultura en este lugar del mundo, en este país, como es España... somos unos privilegiados". Ha dicho también que "la única manera de seguir creciendo y de no sólo ser uno de los lugares más antiguos de Europa, sino los más punteros, los más contemporáneos, los más justos sólo lo vamos a conseguir con la cultura".

El matador de toros Julián López 'El Juli' también se ha mostrado contento ante los periodistas por este reconocimiento: "es muy importante y no sólo es a mi trayectoria, también al mundo de la tauromaquia". Al respecto, ha afirmado que "me hace sentir orgulloso de una profesión a la que amo, vivo para ella", incidiendo en que verla reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes "es una gran felicidad y una gran noticia para el mundo del toro".

"El mundo del arte, de la cultura, forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad como país y sociedad y nos debemos sentir orgullosos", ha explicado, destacando que España "es un país en el que hay grandiosos artistas y nosotros, cada uno en nuestro mundo, tenemos la responsabilidad de trasladarlo a todos lados y que la gente se pueda enriquecer de las cosas tan maravillosas que hemos creado", ha señalado.

Por último, el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, que se ha mostrado muy emocionado durante la ceremonia, ha dicho que el acto ha sido "muy emotivo", valorando también las palabras del rey y destacando a "los grandes profesionales" premiados.

Los reyes de España han presidido este martes en Málaga la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2016, en un acto que ha contado, entre otros, con la asistencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el alcalde, Francisco de la Torre, entre otras autoridades.

De la Torre ha mostrado su gratitud por la elección de Málaga para esta entrega, una ciudad que entiende la cultura "como un valor imprescindible para una sociedad más libre, sensible y preparada"; y que ha apostado por ella y por la innovación como elementos "de dinamización económica, generación de oportunidades, calidad de vida y atracción de talento".

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, también presente, ha resaltado que entre los 21 galardonados haya tres andaluces: el guitarrista flamenco José Fernández Torres 'Tomatito', el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y la poetisa Julia Uceda Valiente. De ellos ha destacado su talento artístico y cultural: "es un orgullo esta distinción, que hace más grande a su tierra, Andalucía".