PP-A, a la Junta: "No sé qué no entiende, la concesión del peaje de la AP-4 no se va renovar"

6/02/2018 - 16:01

El PP andaluz ha dicho este martes que no sabe "qué no entienden" el PSOE-A y la Junta porque el Gobierno de la Nación ha dicho "por activa y por pasiva" que la concesión del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz "no se va renovar".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, después de que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, haya anunciado que la Junta se plantea llevar a los tribunales el citado peaje.

La dirigente 'popular' ha criticado que el Gobierno andaluz "cada día se saque un nuevo problema de la chistera para confrontar con el Ejecutivo de Rajoy", algo que ha achacado a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no puede sacar pecho de sus políticas".

Mestre ha insistido en que el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha garantizado que el peaje no se va a renovar, por lo que, a su juicio, "no hay más que hablar". "Veremos cómo no se renueva y como la Junta se sacará otra cosa de la chistera para confrontar", ha indicado.