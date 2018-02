Las bibliotecas públicas extremeñas ofrecen en febrero talleres, charlas, cuentacuentos, exposiones o clubes de lectura

Las Bibliotecas Públicas del Estado, gestionadas por la consejería de Cultura e Igualdad de la Extremadura, ofrecen multitud de actividades para este mes de febrero, como un taller de escritura creativa, una 'charla verde', una muestra sobre el río Tajo o los clubes de lectura en portugués o de lectura en imágenes.

Así, la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez Moñino/M. Brey' celebrará un 'Taller de escritura creativa', que impartirá Pilar Galán con el objetivo de "dotar a los alumnos de las técnicas de la narración desde un punto de vista eminentemente práctico".

Este taller está dirigido a mayores de 18 años que no hayan participado en ediciones anteriores, y se celebrará todos los martes, desde el 16 de enero al 6 de marzo, en horario de 17,30 a 19,00 horas.

La biblioteca cacereña también impartirá un 'Taller avanzado de móvil' dirigido a usuarios con algún conocimiento en el uso del móvil y sus aplicaciones, con el que se pretende "facilitar y mejorar competencias básicas de las personas en el uso del móvil como herramienta de ayuda práctica en la vida diaria", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Mientras, el próximo sábado, 10 de febrero, a las 10,30 horas, se ofrecerá una charla coloquio sobre los perros utilizados en la caza y el miedo de estos animales en su vida cotidiana, y posteriormente, el 16 de febrero a las 19,00 horas, Ecologistas en Acción Cáceres ofrecerán, dentro del ciclo de 'Charlas Verdes', una nueva conferencia.

Además, del 15 al 28 de febrero se podrá visitar la Exposición Fotográfica sobre el río Tajo, enmarcada dentro de la campaña de sensibilización sobre el estado medioambiental del río.

BIBLIOTECA DE BADAJOZ

Por su parte, la Biblioteca Pública del Estado 'Bartolomé J. Gallardo' de Badajoz celebra este martes, 6 de febrero, una nueva reunión del Club de lectura en portugués 'A língua de Camões', cuyo objetivo es "desarrollar competencias en la oralidad y también adquirir conocimientos de la lengua y cultura general portuguesas".

Este club de lectura está coordinado por Carlos Beirão y se celebrará a partir de las 17,00 horas en la Sala Vicente Barrantes, y el día 20 habrá una nueva sesión.

Ya este miércoles, 7 de febrero, y a partir de las 17,00 horas igualmente, habrá una sesión del 'Club de lectura Leer en imágenes', en la que los participantes leerán obras literarias adaptadas al cine y que posteriormente comentarán.

Este club está coordinado por María José Agudo Rodríguez, y el próximo día 21 de febrero será la otra reunión mensual de este colectivo, mientras que el club de lectura 'Pasión de papel' se reunirá los días 15 y 27.

Por otro lado, y hasta el 18 de febrero, podrá verse en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca la muestra 'Raízes', que consta de esculturas de madera del escultor pacense Antonio Medina Correa, que trabaja con raíces de árboles para hacer sus obras.

La Biblioteca Pública del Estado pacense ofrecerá los viernes 15 y 23 de este mes cuentacuentos y fábulas bilingües en la Sala Polivalente, y desde el día 23 y hasta el 11 de marzo expondrá una muestra de cartografía antigua en la sala de exposiciones.

BIBLIOTECA DE MÉRIDA

Finalmente, la Biblioteca Pública de Estado 'Jesús Delgado Valhondo' de Mérida ofrecerá los días 11 y 12 de febrero el 'Taller de Pintura de Carnaval', que el primer día será de 11,30 a 13,30 horas y el segundo, de 10,00 a 13,00 horas.

Por otro lado, el viernes 16 de febrero se ofrecerá el cuentacuentos en inglés 'Tell me more' a las 18,30 horas, mientras, el viernes 23 de febrero será el turno para 'Cuentacuentos con Coco' a las 18,30 horas.

Además, y hasta el 14 de febrero, está abierta la inscripción para el Taller de Inglés, que estará dirigido a niños y niñas de 10 a 12 años.