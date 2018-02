Temporal.- La nieve y el hielo impiden a miles de alumnos de ocho CCAA llegar al colegio

6/02/2018 - 18:06

La nieve y el hielo están dificultando la asistencia de niños al colegio en las comunidades autónomas más afectadas por el temporal. Cerca de 20.000 escolares de Asturias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana no han podido llegar a los centros educativos este martes.

Castilla y León está siendo una de las comunidades más afectadas y casi 14.000 estudiantes no han podido acudir a clase este martes por el temporal de nieve que afecta a la Comunidad, principalmente en las provincias de Ávila y Segovia, según los datos de la Consejería de Educación recogidos por Europa Press.

En la provincia abulense, no han podido acudir a clase 4.985 alumnos (2.081 de ellos acude en ruta); en Burgos, 232 escolares (217 de los cuales coge diariamente la ruta); en León, los alumnos afectados han sido 354 (279 en ruta); en la provincia de Palencia, 182; en Salamanca, 975; y en Soria, 112. Segovia ha sido una de las provincias más afectadas con un total de 5.869 estudiantes que se han quedado sin clase.

Mientras, en Castilla-La Mancha un total de 5.200 alumnos no han podido ir a clase, debido a la cancelación total o parcial de 229 rutas escolares y el cierre de un centro docente, según ha informado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En la provincia de Albacete se han cancelado 9 rutas; en Cuenca, 94 --90 totalmente y 4 parcialmente-- y en Guadalajara 126 --118 totalmente y 8 de forma parcial--. Así, los alumnos que se han visto afectados han sido 101 en la provincia de Albacete, 2.173 en la provincia de Cuenca y hasta 2.900 en la provincia de Guadalajara.

Asimismo, el temporal ha obligado al 6,8 por ciento de los centros escolares asturianos a cerrar este martes, según ha informado el consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Genaro Alonso. Asimismo, el 43,7 por ciento de los centros se han enconstrado con incidencias graves.

En la Comunidad Valenciana también han registrado problemas en los colegios, especialmente en los de las comarcas de Castellón y Valencia. Así, por lo que respecta a la provincia de Castellón, las rutas y centros afectados por la climatología y que han tenido que cerrar las aulas se encuentran en poblaciones de Els Ports, como Morella, Forcall, Cinctorres, Castellfort, Vilafranca, Todolella, La Mata, Zorita, Palanques y Ortells, han detallado a Europa Press desde la Conselleria de Educación.

En el Alt Maestrat, se ha cerrado la sección del instituto de Secundaria y el CEIP Alcalde Fabregat de Benassal; y en Culla tampoco tienen clase los alumnos de primaria y secundaria. En la Pobla de Benifassà (Baix Maestrat) permanece cerrado el CRA la Bardissa y lo mismo ocurre en algún centro de Viver y Jérica (Alto Palancia); Serra d'Engarceran (Plana Alta) y Montanejos (Alto Mijares).

Ya en la provincia de Valencia, no han abierto en Ademuz ni el CRA ni el instituto debido a la presencia de nieve en las carreteras que ha dificultado el transporte. La ruta escolar de Benagéber a Utiel tampoco funcionaba, aunque los centros de Utiel sí permanecían abiertos, según las mismas fuentes.

En Cataluña, la nieve ha obligado a suspender rutas escolares que han impedido a 500 alumnos acudir a la escuela este martes, han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat. Se han visto afectadas 23 rutas escolares y 448 alumnos, mientras que otros 52 escolares no han podido ir a clase por estar cerradas sus cinco escuelas.

El área más afectada son las Terres de l'Ebre, con siete rutas y 216 escolares afectados, seguida de la comarca del Ripollès (Girona), con nueve rutas y 135 alumnos afectados. En el Pallars Jussà (Lleida), dos rutas se han visto afectadas con 16 escolares, y en la Cataluña central, cinco rutas con un total de 81 alumnos.

En cuanto a las escuelas cerradas, tres son de la comarca del Berguedà (Barcelona), con 25 alumnos afectados, y otras dos en la Terra Alta (Tarragona), con 27 escolares.

En Galicia, Lugo sigue siendo la provincia más afectada y ha impedido este martes acudir a las aulas a 667 alumnos de 24 centros educativos de la provincia de Lugo, de los cuales tres suspendieron las clases.

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, han sido suspendidas las clases, como ya sucedió el lunes, en el CEIP Santa María y en el IES Plurilingüe Fontem Albei en el municipio de A Fonsagrada, con 88 y 96 estudiantes afectados, respectivamente.

También se han suspendido las clases en el CEIP Antía Cal Vázquez del término municipal de Muras, con nueve alumnos afectados, según los datos de Educación.

Asimismo, la nieve ha impedido llegar a las aulas a estudiantes de centros de los municipios lucenses de Mondoñedo, A Pontenova, Abadín, Castroverde, Meira, Monterroso, A Pastoriza, Riotorto, Vilalba, Baleira, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro y Samos.

CANTABRIA Y LA RIOJA

Asimismo, más de 400 escolares cántabros no han podido asistir este martes a clase. En Reinosa varias rutas de transporte escolar han sido suspendidas lo que ha provocado que no hayan podido acudir a clase 150 alumnos del instituto y otro medio centenar del colegio Alto Ebro.

También en el sur de la comunidad autónoma ha habido incidencias en el transporte escolar, que no ha funcionado en Mataporquera donde, según Educación, 25 estudiantes no han asistido a clase. La misma situación se ha dado en Polientes, donde han faltado 20 alumnos, y en Paracuelles, con una incidencia de 54 escolares.

En Soba, tanto la Escuela Hogar como el colegio Jerónimo Sainz de la Maza no han abierto sus puertas, aunque la incidencia en el número de alumnos no llega a los 50, y en el instituto de Ramales de la Victoria faltan precisamente los alumnos de la zona de Soba.

En Polaciones no han asistido a clase los ocho alumnos que utilizan el transporte escolar y en San Pedro del Romeral sólo han acudido la profesora y dos niños y han faltado cinco escolares. Una situación similar se ha dado en las comarcas altas del Miera, donde los alumnos de Valdició, Calseca, Merilla y otros barrios no han podido asistir a clases, aunque no superan la veintena.

En La Rioja, el temporal de frío ha impedido hoy que 39 escolares riojanos hayan podido acudir al colegio en transporte escolar debido a la presencia de hielo y nieve en las carreteras regionales.

En concreto y, según los datos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, en la zona de Cameros el temporal ha afectado a alumnos del CRA Cameros Nuevo (Colegio de Ortigosa de Cameros) procedentes de las localidades de Torrecilla en Cameros (4 alumnos); El Rasillo (4 alumnos); Villoslada de Cameros (6 alumnos); Villanueva de Cameros (4 alumnos) y Pradillo (1 alumno).

También ha afectado a alumnos del IES La Laboral de Lardero de las localidades de Torrecilla en Cameros (6 alumnos) y Villoslada de Cameros (7 alumnos).