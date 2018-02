Pleno-Herrera refrenda a Sáez, aconseja un lexatín a Fernández y acusa a PSOE de "encapricharse" con denigrar la Sanidad

6/02/2018 - 18:07

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha refrendado al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a quien se ha referido como "mi consejero" a pesar de las petidiones de cese y críticas sobre su gestión realizadas tanto por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, a quien ha recomendado un 'lexatín', como por el del PSOE, Luis Tudanca, a cuyo grupo ha acusado de "encapricharse" con devaluar el sistema de Castilla y León.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

Herrera ha respondido de este modo a sendas preguntas formuladas ante el Pleno con el que ha arrancado el nuevo periodo de sesiones tras el parón de enero por los portavoces del PSOE y de la formación morada, quienes llevaron ante la Cámara la protesta respaldada por miles de ciudadanos el pasado 20 de enero para exigir una "sanidad pública de calidad".

"Como no sale mucho igual no se ha enterado", ha advertido Tudanca, quien ha detallado a Herrera que lo que se vivió en Valladolid fue una "manifestación histórica" para la Comunidad, por lo que le ha preguntado si piensa actuar ante el "clamor" que, a su juicio, se evidenció con esta protesta.

Ante esta pregunta, el presidente ha aprovechado para "suscribir" la valoración realizada por Sáez Aguado --a quien insistió en llamar: "mi consejero"-- sobre la manifestación. Así, ante el Pleno de la Cámara, trasladó su "máximo respeto" ante este acto de protesta, tras lo que ha insistido en su "compromiso y orgullo" por la sanidad de la Comunidad.

No obstante, esta respuesta no ha satisfecho a Tudanca, quien ha acusado a Herrera no de no aportar soluciones, una situación que ha contrapuesto a la labor realizada por el PSOE con "más de 300" iniciativas presentadas en el Parlamento para "mejorar" la sanidad pública.

En este punto ha aludido a la obra de Gabriel García Márquez '100 años de soledad' al destacar que el consejero "cuando no tiene quien le escriba se escribe a sí mismo", en referencia a la carta que, según el PSOE, Sáez Aguado ha enviado a los jefes de servicio en defensa de su gestión.

Ante esta reflexión Herrera ha respondido que "30 años de soledad en Castilla y León" es lo que vive el PSOE, tras lo que ha pedido a Tundaca que reflexione sobre el por qué de que en la manifestación del 20 de enero no hubiera representación de los profesionales.

"No digo que usted mienta pero se equivoca, se ha encaprichado con esta situación", ha lamentado Herrera, quien ha recordado que para 2018 se ha aprobado el mayor gasto sanitario de "toda la historia", área que acumula el 43 por ciento del total. Así, ha insistido en que este año se avanzará en la convocatoria de 4.000 plazas y se recuperará la inversión, además, como ha reconocido, se ha dado "un paso adelante" en la corrección de las listas de espera.

Tras este análisis Herrera ha pedido a Tudanca que no "revalide" la afirmación de la portavoz socialista de Sanidad, Mercedes Martín, a su juicio, "tremendamente dolorosa", cuando dijo que "enfermar en Castilla y León es peligroso". "Esto desprestigia a los profesionales", ha concluido.

Después de contestar a Tudanca el presidente de la Junta ha respondido al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien se ha interesado por la carta que, como ha señalado, escribió Sáez Aguado, para defender su gestión. "El único escrito que yo conozco del consejero el artículo publicado el en el Norte de Castilla titulado Sanidad y postverdad lo suscribo de la cruz a la raya", ha respondido Herrera, con lo que ha eludido responder a la cuestión planteada por la formación morada.

Ante esta respuesta, Fernández ha reconocido que los profesionales son los que mantienen la sanidad "a flote" y ha lamentado que Herrera mantenga una actitud de "sostenella y no enmendalla", al tiempo que ha considerado que Herrera y Sáez Aguado son "dos hombres un destino por encima del bien y del mal".

Así, el portavoz de la formación morada ha considerado "surrealista y esperpéntica" la carta de Sáez Aguado que es una "ofensa" para la ciudadanía, un "golpe" para los profesionales sanitarios y un "agravio para los pacientes". Además ha acusado a Herrera de "mentir" de forma "flagrante".

"Nos duele la sanidad y a ustedes sólo perder la poltrona, la sanidad no es un negocio es un derecho", ha concluido.

No obstante, Herrera ha "reafirmado" el compromiso de la Junta con el sistema sanitario que es una "prioridad política y presupuestaria", tras lo que ha exigido separar la sanidad del "rifi-rafe" electoral.

En este punto, Herrera se ha referido a la guía del ayuntamiento de Zaragoza que "equipara medicamentos y drogas". "Esta es una gran aportación a la sanidad", ha ironizado, tras lo que ha lamentado que Fernández confunda "las necesidades del sistema de salud con el sistema urinario del consejero" en referencia a las declaraciones del líder de Podemos que señaló que a Sáez Aguado "sólo le queda miccionar sobre los ciudadanos".

Finalmente le ha pedido a Pablo Fernández que en vez de apostarse "cervezas" sobre su relevo al frente de la Junta, tome un poquito de "lexatín" de vez en cuando.