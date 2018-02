Colectivos transexuales trasladan su queja de "incumplimiento" de la Ley de Transexualidad al Defensor del Pueblo

6/02/2018 - 18:04

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha reunido este martes al mediodía con colectivos transexuales que querían transmitirle sus queja por el "incumplimiento" de la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los representantes de los colectivos trans han puesto sobre la mesa algunos de los artículos de la citada normativa que consideran que se están incumpliendo desde el Gobierno regional de "forma flagrante", como la "descentralización sanitaria, dándose caso de negación a pacientes transexuales si no acuden por la Unidad de Género".

También se han quejado de que el Ejecutivo no ha llevado a cabo la redacción e implementación de los protocolos hacia la identidad de género en los centros educativos, la no creación y conformación del Comité Consultivo, la negación a la expedición de la documentación administrativa o la no posibilitación de la documentación de régimen interno de los colegios en concordancia al sexo sentido, entre otras.

En la reunión que ha tenido lugar este mismo miércoles los colectivos han pedido "amparo" al Defensor del Pueblo y han solicitado que eleven sus quejas donde corresponda. Para la activista y diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli el balance de la reunión es "absolutamente positivo" puesto que este ha mostrado, a su parecer, "sumo interés" y se ha comprometido "a estudiar" las quejas que les han trasladado desde los colectivos.

Y es que para Antonelli, el Gobierno de Cifuentes está haciendo una labor de "negación" ante la normativa que fue aprobada en el Parlamento madrileño, una ley que se ha aprobado en otras comunidades autónomas y se ha puesto inmediatamente en funcionamiento. "Están ofuscados porque no fue la normativa que sacaron ellos pero esto es una barbaridad. La ley es de obligado cumplimiento", ha insistido Antonelli en declaraciones a Europa Press.

La parlamentaria socialista ha manifestado que esperan que se eleve su queja pero que seguirán "construyendo escaleras" y luchando por la puesta en marcha de manera total de la normativa.