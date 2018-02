Clavijo no comparte las declaraciones de Marichal y acusa al PSOE de ser "cómplice" de la pérdida de derechos

6/02/2018 - 18:11

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho hoy martes que no comparte las declaraciones del presidente de Ashotel, Jorge Marichal, sobre la explotación laboral y ha querido dejar claro que el Ejecutivo canario seguirá trabajando para propiciar una subida de los salarios, la contratación indefinida y la calidad del empleo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Socialista por las declaraciones del presidente de Ashotel en una entrevista al periódico 'El Día' en las que dijo textualmente: "En este país hoy, el que se deja explotar es, quizás seré muy duro y no quiero decirlo, pero es porque quiere, pues estamos supercontrolados".

Clavijo dijo no compartir estas declaraciones y acusó al PSOE de haber dado cobertura a los "mayores recortes sociales" que ha sufrido España al aprobar la reforma del artículo 135 de la Constitución y de mandar a "millones de personas" al paro al dar cobertura a la reforma laboral del Partido Popular. "Si hay un cómplice de la disminución de los derechos del trabajo, ese ha sido el PSOE", remarcó.

El presidente recordó que el Gobierno de Canarias acaba de firmar un acuerdo de concertación social con sindicatos y empresarios, que aboga por el empleo estable, de calidad, el incremento de los salarios y por multitud de departamentos y secciones, como por ejemplo la renta mínima.

Señaló, además, que el Ejecutivo también está realizando labores de inspección para perseguir el fraude laboral y resaltó que los últimos datos avalan el trabajo que está haciendo el Gobierno en favor de la calidad del empleo, y que situaron el año pasado a Canarias como la segunda comunidad autónoma donde más subieron los salarios y, este año, a la cabeza en contratos indefinidos.

Por su parte, la portavoz socialista Dolores Corujo pidió a Clavijo que no cometa el mismo "disparate político" de Mariano Rajoy al decir que la igualdad salarial entre hombres y mujeres no compete al Gobierno. También le instó a no cometer el error de decir que las declaraciones de Marichal han perdido vigencia tras haber pedido disculpas y a no caer en el "manido discurso" de que el Gobierno no tiene competencias en este asunto. "Afronte su responsabilidad", exhortó Corujo.