Aragón. el pp acusa al alcalde de zaragoza de mentir cuando dijo que el folleto sobre drogas iba destinado a adultos

6/02/2018 - 18:12

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Zaragoza, Jorge Azcón, ha acusado al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de mentir al decir que el folleto sobre drogas solo va dirigido al público adulto, y ha anunciado que pedirá una Comisión extraordinaria para debatir sobre el manual y exigir explicaciones políticas al gobierno de Zaragoza en Común.

Azcón ha lamentado la decisión de Santisteve de no retirar el folleto sobre drogas que instruye a los jóvenes sobre el consumo de cocaína, speed, cannabis o éxtasis y ha denunciado que "no sólo no quiere sacar la pata que ha metido, sino que además está mintiendo a los zaragozanos".

En este sentido, el portavoz popular ha recordado que el expediente por el que se subvencionó el proyecto con dinero público habla de que va dirigido especialmente a la juventud en general y que se distribuirá en casas de juventud y asociaciones vecinales.

De igual modo, ha asegurado que "hoy mismo lo puede obtener cualquiera que vaya a la oficina del Plan Integral del Casco Histórico como ha hecho una concejal del Partido Popular". Por eso, los populares solicitarán una comisión extraordinaria de Derechos Sociales para exigir explicaciones políticas al gobierno de Zaragoza en Común.

