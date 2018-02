Madrid. federico prats garrido, nuevo director de la once en móstoles

7/02/2018 - 10:10

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La dirección de la ONCE ha nombrado a Federico Prats Garrido director de la Agencia de la ONCE en Móstoles, donde sustituye a José Molina Torres. El nuevo director, de 52 años, es natural de Castelló de la Ribera (Valencia) y comenzó su andadura profesional en la ONCE en el año 1984 como agente vendedor en Madrid.

Tras realizar esa labor durante 16 años, en 2000 pasó a desempeñar funciones de jefe administrativo en la agencia de Carabanchel, y dos años después pasó a ser director. A continuación fue director de la agencia de Móstoles y, posteriormente, en Getafe.

La presentación oficial del nuevo director a los afiliados, vendedores y otros trabajadores de la ONCE en Móstoles y su entorno se celebró la noche de este martes en un acto presidido por Luis Natalio Royo Paz, delegado territorial en la Comunidad de Madrid. También asistieron la concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores de Móstoles, Ana María Rodrigo García, y el presidente del Consejo Territorial de Madrid, Luis Miguel López.

En su discurso, Federico Prats agradeció al equipo de gestión la confianza por depositar en él la nueva responsabilidad, y destacó la cercanía con los vendedores y afiliados con la que piensa acometer este mandato para conocer de primera mano sus inquietudes, poniéndose a disposición de todos ellos, así como su intención de mantener un contacto fluido con instituciones y empresas del área con el fin de tratar todos los temas relacionados con la discapacidad y el empleo.

DEDICACIÓN

El delegado territorial en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, agradeció sus años de dedicación a José Molina, hasta ahora director de esta agencia, y resaltó que "dentro de la ONCE, la Delegación Territorial de Madrid es uno de los principales centros de España y merece que demos todo para que funcione como se espera".

Por su parte, Ana María Rodrigo García dio las gracias a la ONCE por la labor que desempeña y, en concreto, a José Molina, director saliente, de quien destacó la facilidad de diálogo y cercanía. También invitó a Federico Prats, nuevo director, a continuar con las relaciones existentes y le ofreció apoyo desde el consistorio.

La ONCE tiene 9.863 afiliados en Madrid (737 en Móstoles). Además, da cobertura educativa a 1.183 alumnos ciegos y deficientes visuales y cuenta con más de 2.100 agentes vendedores (174 en Móstoles).

(SERVIMEDIA)

07-FEB-18

AHP/caa