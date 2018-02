Cs ve posible un acuerdo sobre financiación aunque no apoyará ningún documento que suponga mayor presión fiscal

7/02/2018 - 12:20

El presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ve posibilidades de alcanzar un acuerdo común en materia de financiación autonómica en la Cámara andaluza, aunque que ha advertido de que su formación no apoyará ningún documento que suponga mayor presión fiscal para los ciudadanos.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Marín ha señalado que hay asuntos en los que las fuerzas políticas coinciden, como puede ser los criterios para el reparto de los recursos, mientras que existen otras cuestiones en las que no habrá acuerdo, por lo que su grupo a presentará un voto particular al dictamen del grupo de trabajo.

El líder de la formación naranja en Andalucía ha señalado también que su partido no va a apoyar ningún documento que no vaya en el línea de un modelo de mayor transparencia que el actual, aclarando de qué fondos se financian los servicios básicos de los españoles.

Sobre el hecho de que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, vea "difícil" un acuerdo de financiación con Cs por la defensa que el partido naranja hace del principio de ordinalidad, Marín ha respondido que IULV-CA no se ha leído el documento de Cs y que la ordinalidad y la solidaridad son "compatibles".

Preguntado sobre la petición del PSOE-A de 4.000 millones adicionales para Andalucía en la nueva financiación, Marín ha dicho que "no estamos ante una subasta" y que no es serio, sino "una locura y un disparate" que los socialistas andaluces hacer estos cálculos en base a un determinado año y no a otro.

Tras apuntar que los servicios no valían lo mismo en 2014 que ahora en 2018, Marín ha considerado "muy arriesgado" ofrecer una cifra "sin saber qué servicios ofreceremos las comunidades ni con qué coste". "Hay que ser rigurosos y ese trabajo tienen que hacerlo los técnicos del Ministerio", ha señalado.

NIEGA CONTACTOS CON PODEMOS PARA LA REFORMA ELECTORAL

De otro lado, el líder de la formación naranja en Andalucía ha negado que su partido haya mantenido negaciaciones con Podemos sobre la reforma de la Ley Electoral de Andalucía. "No hemos negociado con Podemos ni vamos a hacerlo", ha destacado Marín, quien ha señalado que ambos grupos mantienen posicionamientos "muy distantes" en este asunto.

"Mientras que Podemos quiere un sistema telemático de voto que supondría incrementar los costes, Cs defiende que no hay rebajarlos", ha explicado Marín, quien ha reiterado que si el PSOE-A no registra una propuesta de ley antes del 31 de marzo, la formación naranja presentará la suya propia, que ya está elaborada.

Una vez que ésta se tome en consideración, si es que ello se produce, el líder de Cs en Andalucía ha destacado que se procederá al debate con los grupos sobre la misma. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre si descarta un acuerdo entre Podemos y Cs, ha respondido que "siempre ve probable un acuerdo con todo el mundo".