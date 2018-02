Carmena le dice al PP que han heredado edificios okupados que ellos "no pudieron resolver"

7/02/2018 - 12:35

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado que Ahora Madrid ha heredado edificios okupados ilegalmente, que vienen "de la época en la que estaba (el Ayuntamiento) gobernado por el PP y que todavía no se han resuelto". "No lo pudieron resolver ellos y nosotros estamos tomando las medidas necesarias", ha indicado desde el Mercado de Prosperidad.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Carmena ha contestado así a las críticas lanzadas ayer por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, por la okupación de La Ingobernable de un edificio de titularidad municipal en la calle Gobernador, cedido por el gobierno de Ana Botella a la Fundación Ambasz.

"Tenemos no sólo ese edificio (okupado) sino otros muchos más. Las okupaciones son difíciles de resolver. Es curioso porque algunas okupaciones son de la época en la que estaba (el Ayuntamiento) gobernado por el PP y que todavía no se han resuelto". "No lo pudieron resolver ellos y nosotros estamos tomando las medidas necesarias", ha sostenido.

Esas medidas "llevan un tiempo" pero "el proceso está en marcha", ha aseverado a los periodistas.