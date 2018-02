Revilla se alegra de que PP apoye La Pasiega y confía en "consenso" entre Adif, Gobierno y Piélagos para impulsarlo

7/02/2018 - 12:38

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha alegrado de que el PP apoye el proyecto del área logística del Llano de La Pasiega y ha esperado que se pueda llegar a un "consenso" entre las tres "patas involucradas", sector empresarial, Adif y el Gobierno regional, para ponerlo en marcha.

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Revilla ha dicho estar "encantado" con que los 'populares' expresen su acuerdo con este proyecto porque, a su juicio, "decir que no se está de acuerdo es absurdo completamente porque cualquiera que venga a verlo es una evidencia que ese es el sitio, no hay otro mejor" para implantar un gran área logística.

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa tras participar en una visita de escolares al Parlamento de Cantabria y ha destacado que el área del Llano de La Pasiega es un proyecto al que desde el Ejecutivo "llevamos muchísimo tiempo dándole vueltas y avanzando en el PSIR" y sobre el que, ha enfatizado, hay "una expectativa enorme de cantidad empresas".

Y es que, para Revilla, "no hay un lugar en todo el norte de España como ese" y, cuando sus dos millones de metros cuadrados entre Parbayón y Renedo estén urbanizados, ha augurado que tendrá un "éxito absoluto" y, de hecho, desde que el consejero de Industria, Francisco Martín, presentó el proyecto "no paran de llamar empresas para posicionarse y decir que quieren estar allí".

El presidente ha considerado que un área como La Pasiega para la instalación de grandes centros logísticos, junto a la autovía y el ferrocarril y a 10 minutos tanto del puerto como del aeropuerto, es "idóneo" y es donde está "el futuro", porque los centros logísticos van a ser "uno de los sectores más importantes del comercio y de la industria" por lo que "cualquier persona sensata lo tiene que ver como algo muy positivo".

En cualquier caso, ha manifestado que es normal que en política, cuando se propone algo desde el Gobierno, "haya alguna reticencia por parte de la oposición" y ha aceptado que, quizá, "no ha habido diálogo" pero ha defendido que él mismo se lo anunció verbalmente al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, antes de que Martín lo presentase públicamente.

En este sentido, ha asegurado que la intención del Gobierno cántabro no ha sido "meternos en la competencia" de Fomento en relación al puerto de Santander pero "sí hacerles ver que sería muy bueno para el desarrollo industrial y para el propio Puerto de Santander". "Este polígono sin duda sería el gran proyecto para dar un salto en el sector industrial que es la apuesta de este gobierno", ha apostillado.

Después de que De la Serna anunciase el pasado sábado la constitución de un grupo de trabajo sobre La Pasiega entre El Gobierno de España, el de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, Revilla ha asegurado que la propuesta partió de él y el ministro le ha escrito anteayer una carta aceptándola. "El ministro me escribió anteayer una carta aceptando mi propuesta de crear una comisión para ir avanzando en este tema", ha dicho.

El presidente cántabro ha confiado en que "se concrete cuanto antes una primera reunión" entre las tres partes para así ir avanzando en el proyecto de este área logística, con el que ha considerado que "no debemos de hacer partidismo ni debemos ponernos medallas ni pegas".

Y es que, ha enfatizado, no es el Gobierno el único que defiende este proyecto sino que "el mundo empresarial, los técnicos y la universidad dicen que es el lugar idóneo porque es un espacio inmenso, junto a la vía del carril y cerca de la autovía, el puerto y el aeropuerto" y, además, no tiene "ninguna pega medioambiental de ningún tipo". "No cabe duda que tendría un éxito absoluto", ha apostillado.