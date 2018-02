Madrid. satse denuncia una oleada de robos en centros de salud de madrid

El sindicato de enfermería Satse Madrid denunció este miércoles que se han producido varios robos en los Centros de Salud de Soto del Real, El Boalo, Navalafuente, Morata, Campo Real, Pinto, Canillejas y Los Alpes, en los que además de sustraer material, los delincuentes "han destrozado lo que no han podido o querido llevarse".

En algunos de ellos, como en el Centro de Salud de El Boalo, los ladrones se llevaron un ordenador y recetas tras acceder al centro por una ventana que no se encontraba lo suficientemente protegida. La delegada de Satse Madrid, María de la O Escribano, explicó que "hace tiempo ya intentaron acceder al Centro de Salud pero no pudieron hacerlo. En la noche de ayer probaron con la ventana del aseo, que no estaba lo suficientemente protegida, y penetraron en el interior", indicó.

Según este sindicato, la oleada de robos que está afectando a un número significativo de Centros de Salud está provocando una sensación de inseguridad entre los trabajadores, "que ya no se sienten seguros ni cuando están trabajando".

En Soto del Real los ladrones entraron en el Centro de Salud cuando los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR) estaban trabajando, aprovechando que estos sólo ocupan parte del edificio, llevándose recetas y la mochila de Avisos de Enfermería que contenía material sanitario y medicación.

Escribano aseguró que la falta de seguridad pasiva en algunos centros hace que sea fácil acceder a la zona privada donde los trabajadores dejan sus pertenencias. "No es posible trabajar con llaves, cartera, documentación del coche si se lleva o con el bolso. Por eso pedimos que, en aquellos centros donde los trabajadores lo soliciten, se incremente la seguridad pasiva (cerraduras antibumping, rejas, cristales y ventanas blindadas, etc.) o física en aquellos lugares donde se reclamen", añadió.

"El robo al descuido siempre ha existido pero lo que no es normal es que algunos Centros de Salud carezcan de medidas de seguridad mínimas que evitarían, por ejemplo, intranquilidad entre los trabajadores y propios usuarios", subrayó la portavoz de Satse.

El sindicato, además de abogar por una mayor seguridad pasiva, reclamará de la Comunidad de Madrid que se contrate un seguro de robo "que cubra a los trabajadores cuando se produzca un hecho de este tipo. En la actualidad, algunos profesionales se quejan de que ante un robo en su centro de trabajo, la Administración no se hace cargo a pesar de que ocurre en una dependencia de la propia Comunidad", concluyó.

