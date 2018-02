Susana Díaz pide "cuanto antes" más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar

7/02/2018 - 12:53

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado "cuanto antes" más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, después de que varios encapuchados accedieran a las Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) para liberar a un 'narco' que acababa de ser arrestado.

Díaz, en declaraciones a los periodistas antes de asistir al acto de entrega de acreditaciones de competencias a profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, ha advertido de que ya ha realizado esta petición "en numerosas ocasiones" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

"Ya no sé cómo se lo voy a decir a Rajoy y al ministro Zoido, en numerosas ocasiones ya le hemos dicho que la situación de inseguridad que se vive en el Campo de Gibraltar no es de recibo", ha subrayado la presidenta del Ejecutivo andaluz. "Que me digan a mí cómo se puede explicar que los 'narcos' campen a sus anchas en el Campo de Gibraltar y que no haya refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona", ha añadido.

En este mismo sentido, espera que, con este último suceso, el Gobierno central "se de cuenta de que la reivindicación que tenemos de más Policía y más Guardia Civil en el Campo de Gibraltar es urgente y necesaria". Díaz ha dicho que esta zona "no se puede convertir en un campo libre para quienes quieren delinquir y para los 'narcos' que están campando a sus anchas".

Asimismo, ha destacado que todas las administración deben tener un compromiso y un esfuerzo para destinar más recursos y más medios para que esta zona se sienta protegida y "con un horizonte de esperanza y de futuro que se merece quien trabaja allí, quien trabaja todos los días y se esfuerza por sacar adelante a sus familias y tener un vida digna", por lo que ha apuntado que "la responsabilidad de todas las administraciones públicas debe ser mucho mayor".

Por último, ha considerado que lo ocurrido este pasado martes en La Línea de la Concepción "no es tolerable en una sociedad". "Que entren 20 encapuchados y se lleven a una persona que está vigilada por la Policía, no es de recibo y no lo merece un país como el nuestro", ha subrayado.