Barcina, Sanz o Goñi, entre las personas que comparecerán en la comisión de investigación de la CAN a partir de abril

7/02/2018 - 13:00

Se han aprobado 19 comparecencias a lo largo de nueve sesiones y se prevé alcanzar las conclusiones el 30 de junio

La comisión de investigación sobre la desaparición de Caja Navarra constituida en el Parlamento foral iniciará su fase de comparecencias el próximo 13 de abril. Están previstas 19 comparecencias a lo largo de nueve sesiones, todas ellas en viernes y abiertas a los medios de comunicación, con vistas a alcanzar la fase de conclusiones el 30 de junio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la comisión de investigación, Unai Hualde, tras una reunión en la que se ha acordado el calendario de comparecencias.

Entre las personas que han sido llamadas a declarar se encuentran los expresidentes del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, el ex director general de la CAN, Enrique Goñi, o el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad bancaria, José Antonio Asiáin.

Unai Hualde ha destacado que las personas citadas "tienen la obligación de comparecer" en la comisión de investigación. "Otra cosa es la obligación de declarar en el caso de personas que estén incursas en procedimientos penales como investigados", ha precisado.

