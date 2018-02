Cataluña. tardà (erc) subraya que la posición del estado es "tan débil que solo le queda la fuerza"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró este miércoles que la posición del Estado ante la demanda de la sociedad catalana es "tan débil que solo le queda la fuerza, la fuerza bruta" en forma de "represión".

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Tardà se refirió así a las enmiendas que el PP ha presentado a la proposición de ley del PSOE para modificar la regulación de los indultos, en las que propone impedirlo para condenados por delitos de rebelión o sedición.

Subrayó que por parte de los independentistas existe una demanda y un ofrecimiento de diálogo bilateral, y la respuesta de la Administración española es "más represión", lo cual demuestra que "su posición es tan débil que solo les queda la fuerza, la fuerza bruta".

Si creen que así van a seducir a la sociedad catalana están "muy equivocados", dijo Tardà, refiriéndose no solo a los independentistas sino a muchos otros catalanes que "no soportan" que en el siglo XXI "nos puedan aplicar medidas que no tienen nada de democráticas".

Tardà dejó claro además que por parte de ERC saben que "vamos a pagar mucha prenda" y que, si están sufriendo con dirigentes en prisión preventiva, es posible que en los próximos meses haya "más encarcelados".

"Ya toca", añadió, que los ciudadanos españoles progresistas y profundamente demócratas, "que los hay a centenares de miles", se miren al espejo y se pregunten por el precio que están pagando por no plantar cada a "esta locura".

Ese mensaje, precisó después, va dirigido a las fuerzas políticas que "por omisión o por falta de voluntad o de valentía, incluso por falta de convicción democrática", están consintiendo lo que está ocurriendo, y en concreto al PSOE, del que esperan un pronunciamiento denunciando el "avasallamiento" que implican esas enmiendas.

