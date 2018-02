PP-A cifra en "un 90 por ciento" el grado de coincidencia entre su documento y el del PSOE-A sobre financiación

7/02/2018 - 13:19

La portavoz del PP-A, Carmen Crespo, ha cifrado este miércoles en un "90 por ciento el grado de coincidencia" entre el documento de su partido y el del PSOE-A en materia de financiación autonómica y ha considerado que el diez por ciento restante "no está perdido" sino que se puede llegar a un entendimiento a través del diálogo.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, junto al portavoz del PP-A en la comisión de Hacienda, José Antonio Miranda, Crespo ha indicado que su grupo, que ha analizado de forma pormenorizada el documento de los socialistas, se alegra de que el grado de coincidencia sea tan alto "aunque a lo mejor a otros les moleste". Según ha añadido, el PP-A quiere llegar a un acuerdo de todas las fuerzas "porque a Andalucía le viene bien".

Tras considerar "un buen síntoma que nos fijemos en lo que coincidimos", Crespo ha mencionado algunas de las cuestiones coincidentes, citando "la nivelación total de servicios; la eliminación de la cláusula de ordinalidad y del 'status quo'; la simplificación de fondos; una reestructuración de la deuda, y que la variable fundamental del reparto sea la población ajustada, con factores como la pobreza o el paro".

Entre las diferencias, la dirigente 'popular' ha señalado que los socialistas no piden cuentas de la gestión realizada de los fondos y defienden que el aumento de la financiación se haga a costa de subir los impuestos. "Ésa no es una buena fórmula y no vamos a permitir que se fría a impuestos a los ciudadanos", ha subrayado.

Crespo, que ha avanzado que su formación está pendiente de participar en nuevas reuniones sobre la financiación autonómica con el PSOE-A, ha asegurado que en los últimos días se han producido conversaciones telefónicas entre responsables de ambos grupos, por lo que espera que se pueda llegar a un entendimiento.

En relación a la reunión que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, va a mantener con los presidentes autonómicos y regionales del PP para abordar la financiación autonómica, Crespo ha considerado que se trata de "un buen inicio y una buena postura" para fijar una posición común. El PP-A acudirá con el documento que ha registrado en el Parlamento andaluz.

Al hilo de ello, ha invitado al PSOE a que celebre una reunión similar a la de los 'populares' para que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, busque una fórmula común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con los barones de su partido para, posteriormente, negociar con el PP a nivel nacional.