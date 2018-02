PSOE lamenta que PP frivolice sobre el silo y le pide que explique su interés en un proyecto que es "una locura"

7/02/2018 - 13:20

La portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, ha lamentado este miércoles que el PP "frivolice" sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas y le ha pedido que explique cuál es su interés en este proyecto que, a su juicio, es "una locura".

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la socialista se ha pronunciado así tras el terremoto ocurrido este martes en La Alberca de Záncara (Cuenca), a "apenas 39 kilómetros" de la futura instalación del silo, lo que evidenciaría que "es el peor sitio para instalar un ATC".

"No solo el PSOE no lo quiere sino todos los ciudadanos", ha puntualizado Maestre, que ha criticado que el PP se "empeñe en ese error", cuestionando el interés que tienen los 'populares' y el Gobierno de España de que el silo se instale en una zona donde "no hay un solo informe que valide y dé seguridad sobre esa instalación".

Según ha comentado, el PSOE está haciendo "un mapa de terremotos cercanos", recordando que este no es el primero y que "ha habido más", consciente de que "un día va a haber un accidente serio si esto sale adelante".

SANIDAD

De otro lado, respecto a las críticas del PP a la situación sanitaria, la portavoz del PSOE ha criticado que los 'populares' lleven "meses manoseando la sanidad que ellos destrozaron", sabiendo que este es un tema "esencial que ellos despreciaron" cuando estaban en el Gobierno, algo que los ciudadanos todavía recuerdan.