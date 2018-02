PSPV acusa al PP de "terrorismo político" por no apoyar una iniciativa para debatir sobre pensiones en las Corts

7/02/2018 - 13:30

La diputada del PSPV, Concha Andrés, ha acusado a la bancada 'popular' en las Corts de "terrorismo político" por no apoyar una iniciativa consensuada entre su formación, Compromís, Podemos para debatir en la cámara autonómica sobre pensiones y que necesitaba de la unanimidad de todos los grupos para poder ser abordada. No obstante, ha avanzado que volverá a llevar al pleno esta cuestión.

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

En un principio, el PSPV había llevado a la cámara autonómica valenciana una iniciativa para instar al Consell a reclamar al Gobierno garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, a través de la recuperación de la actualización de las mismas conforme al IPC, así como eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP y que "reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida".

A esta propuesta, Podemos, Cs y Compromís habían presentado enmiendas, por lo que durante la sesión, los partidos del Botànic habían acordado presentar una iniciativa conjunta sobre pensiones para ser debatida pero, para poder tramitarla, se necesitaba del visto bueno de todos los grupos políticos como así ha sido por parte de Cs pero no del PP. Ante la negativa de los 'populares', la proposición no de ley no ha salido adelante y no ha sido debatida en el pleno.

Ante esta situación, la diputada Concha Andrés ha acusado al PP de tener un comportamiento de "terrorismo político" por intentar que en la cámara valenciana se debata "una propuesta consensuada" por los grupos políticos. "Si queremos el pacto político y el diálogo social entre todos los grupos, qué mejor que empezar consensuando posiciones, pero el PP ha negado esa posibilidad", ha dicho.

"El PP pretende bloquear la acción política de tres grupos políticos y tendrán su respuesta y hoy mismo se presentara una nueva PNL dirigida a garantizar las pensiones de los valencianos y del resto del españoles, cosa que el PP demuestra que no tiene ningún interés", ha subrayado.

PP: NUESTRA DECISIÓN "ESTÁ RECOGIDA EN EL REGLAMENTO"

Al respecto, el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ha defendido que no firmar una iniciativa para que pueda ser tramitada es una cuestión "que está recogida en el reglamento de esta cámara", por lo que se ha preguntado si es "antidemocrático" acogerse a las reglas de las Corts.

Ha subrayado que "un día sí y otro también los valencianos asisten dramáticamente a hacer cola para ser asistidos sanitariamente" y, pese a ello, "ustedes en un acto antidemocrático no quieren firmar a efectos de tramitación una proposición de ley que el pleno pasado trajo el PP para ver este tema en el parlamento".

"Eso además de un acto antidemocrático es una vergüenza", ha espetado a la bancada socialista a la que ha remarcado: "Frente a los pensionistas que tienen asegurada la pensión, los valencianos no tienen asegurado que puedan ser operados en centros sanitarios en la Comunitat". Además, ha subrayado que cuando gobierna la izquierda "hay temor a que los pensionistas estén congelados y sus políticas de empleo lleven al paro desbocado".

"Hoy por hoy hay más pensiones y pensionistas que nunca y eso es una realidad objetiva. Mientras en el 2011 se perdía por cada pensión 3 afiliados, ahora por cada pensión hay seis pensionistas. Esa es la diferencia entre las políticas del centro derecha y la izquierda", ha reivindicado.