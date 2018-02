Feijóo, sobre su futuro: "Mi decisión es quedarme"

7/02/2018 - 13:33

Avisa a Villares: "Probablemente cuando usted no sea diputado yo seguiré siendo presidente de la Xunta si los gallegos quieren"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

"Dice usted que mi decisión es marcharme. Me da la sensación que confunde sus deseos con la realidad. Mi decisión es quedarme", de este modo ha respondido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a las palabras de Ana Pontón (BNG) en las que aseguraba que "ya tiene tomada la decisión de marcharse".

"Pero no quedarme porque después de perder las elecciones quiero seguir siendo diputado, como le pasa a usted cada vez que hay unas elecciones, sino quedarme porque los gallegos me dijeron que tenía que quedarme y para mí es un honor quedarme hasta el último instante, hasta el último momento", ha afirmado en la sesión de control del Parlamento gallego el dirigente del PP.

Asimismo, después de que Luís Villares (En Marea) haya acusado a Feijóo de buscar "hacer carrera en Madrid". El líder de los populares gallegos le ha replicado: "Señor Villares, probablemente cuando usted no sea diputado, yo seguiré siendo presidente de la Xunta si los gallegos quieren".

"Resulta que nos da lecciones de la carrera en Madrid, de los temas internos del PP en Madrid, que llevo no sé cuánto tiempo aspirando a Madrid, pero señor Villares ¡no le queda a usted nada que aguantarme como presidente de la Xunta!", le ha avisado.

Estas afirmaciones en el pleno del Parlamento gallego llegan días después de que Feijóo asegurase que no se plantea presentarse a una cuarta legislatura y tras sostener que su sucesión será "más fácil" que la de Manuel Fraga.

Feijóo, el único presidente autonómico con mayoría absoluta y hacia quien se dirigen muchas miradas cuando se habla de la sucesión de Mariano Rajoy, siempre ha sostenido que su contrato con los gallegos llega hasta 2020, cuando se celebrarán las próximas elecciones gallegas si no media un adelanto electoral. Los de 2020 serían sus cuartos comicios autonómicos, año en el cual también se celebrarán elecciones generales si Mariano Rajoy agota la legislatura.

"ACOSTUMBRADO" A LAS "BROMAS" DE IR A MADRID

"Si se creen ustedes que esas bromas de Madrid a mí me preocupan... Si estoy acostumbrado", ha apuntado Alberto Núñez Feijóo este miércoles durante una sesión de control con diversas referencias de la oposición a su hipotética marcha al Gobierno central.

"Gracias a que los gallegos no les toman en serio puedo ser presidente de la Xunta durante 12 años, no sé cuánto usted (Villares) va a ser portavoz de su grupo, pero me da la sensación de que 12 años en ningún caso", ha sentenciado.