La PAH reitera la "escasez de vivienda social" y dice que sabe de qué habla porque está "en contacto" con la gente

7/02/2018 - 13:50

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja ha "reiterado en la escasez de vivienda social en La Rioja" y ha aseverado que sí sabe de lo que habla porque está "en contacto con las personas que sufren" problemas de vivienda.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

En nota de prensa, la plataforma ha respondido al consejero de Política Territorial, Carlos Cuevas, después de que asegurara que el Instituto de la Vivienda (IRVI) "siempre" tiene una vivienda para atender a las familias en situación de vulnerabilidad social y que la PAH "no sabe de qué habla".

"La PAH sí sabe de lo que habla. Lo sabe porque lleva ya muchos años en la calle al lado de las gentes que pierden su casa, parando desahucios, negociando con los bancos y arrancándoles reestructuraciones y daciones en pago", ha contestado.

"Denunciando la connivencia de la banca con los distintos gobiernos que hemos padecido, denunciando la legislación hipotecaria española, declarada contraria al Derecho de la UE en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha añadido.

"Estamos", ha dicho, "en contacto con las personas que sufren el problema, y no en un despacho donde sólo son números y estadísticas. Despachoslos de su partido desde los que todo se ve de color rosa, donde se crea empleo, además de calidad, y los desahucios parecen una leyenda urbana".

Con respecto a la familia cuya vivienda ha sido subastada, ha explicado que no puede, aún, dirigirse al IRVI porque el juzgado no ha emitido aún el decreto de adjudicación del bien, e incluso podrían no perder la propiedad de la vivienda en caso de producirse un milagro y abonen la totalidad de la deuda antes de emitirse el decreto.

Ha añadido que la PAH también se pone "en la piel del resto de propietarios y por eso, sin entrar a valorar apreciaciones de una parte o de la otra, todos nuestros esfuerzos se centraron en buscar ayuda económica, presentar un plan de pagos y que la comunidad pudiera cobrar lo adeudado".

"Nos reiteramos en la escasez de vivienda social en La Rioja, ya que en numerosas ocasiones en que afectados se han dirigido al IRVI se les ha contestado que no había disponibilidad y que podían apuntarlos en lista de espera, entendiendo que puede trabajarse en la ampliación del parque de vivienda social teniendo en cuenta la cantidad deviviendas vacías en manos de la banca y de la Sareb", ha indicado.

Ha añadido que "en el caso de que ese parque haya crecido últimamente" estarían "encantados" de que se les informara "de larelación de viviendas disponibles que dicen que existe".

Algo que podría hacerse "en una reunión de la Comisión de seguimiento y control del programa prioritario de mediación integral en materia de ejecuciones hipotecarias" de la que ha recordado que forma parte pero no han sido "convocados desde hace años".

Por último, además de a su "experiencia" han señalado los datos oficiales relativos a que "en La Rioja se han producido desde 2013 hasta el tercer trimestre del pasado año 1.195 desahucios por impagode alquiler y van en aumento, ya que actualmente representan el sesenta por ciento del total de lanzamientos".

Ha añadido que "no deja de resultar alarmante que en la reciente resolución provisional sobre la concesión de Ayudas al Alquilerde vivienda en la Comunidad Autónoma hayan sido excluidas más de 400 solicitudes cuyos peticionarios tienen ingresos mínimos inferiores al importe del alquiler anual".

Además, "el Parque Público estatal de Alquiler de Vivienda no llega a un dos por ciento del total, mientras la media de la UE-15 está entre el quince y el dieciocho por ciento". Así, se ha preguntado si el Gobierno regional no está "vendiendo humo".