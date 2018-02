El cineasta Rodrigo Sorogoyen, Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia) en el 21 Festival de Cine

7/02/2018 - 13:48

El Festival de Málaga, cuya 21 edición se celebra del 13 al 22 de abril, concederá el Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia), en colaboración con La Opinión de Málaga, al cineasta Rodrigo Sorogoyen. Este reconocimiento pretende ser un impulso a la carrera de este joven talento, director y guionista con enorme vocación de futuro.

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

Rodrigo Sorogoyen estudió en la ECAM la especialidad de guión y empezó a trabajar desde muy joven como guionista de series en televisión. Con 25 años codirige la película '8 citas'. Después comenzó a trabajar como guionista y director en la productora Isla de Babel en series como 'Impares', 'La pecera de Eva', 'Frágiles' o 'Rabia'.

Junto a tres socios creó en 2011 Caballo Films y crean la película 'Stockholm', con guion de Isabel Peña y el propio Sorogoyen. Dirigida por él mismo, la película se convierte en una de las revelaciones del año. Financiada a través de 'crowdfunding' recibió excelentes críticas y numerosos galardones, han precisado desde el Festival de Cine Español de Málaga en un comunicado.

Entre ellos tres biznagas en el Festival de Málaga (incluidas mejor director y mejor guion novel), tres medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (incluido mejor director novel), el premio Feroz a la mejor película dramática de 2103 y el Goya al mejor actor revelación en 2014. También fue nominado al Goya en esa edición en la categoría de mejor director novel.

En 2016 estrenó 'Que Dios nos perdone', thriller coescrito también con Isabel Peña y producido por Tornasol y Atresmedia. Protagonizada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo, la película se convierte en una de las sensaciones de la temporada cosechando grandes críticas y alzándose con el Premio del jurado al mejor guion en el Festival de San Sebastián y con el Goya al mejor actor protagonista para Álamo.

En 2017 estrenó el cortometraje 'Madre', galardonado ya con más de 60 premios, entre ellos el mejor cortometraje de la Semana del Corto de Madrid, Mejor actriz en el Festival de Málaga (donde ganó también el premio del público) y Mejor director en el Festival de Cine de Alicante. Acaba de ganar también el premio Goya al mejor cortometraje de ficción.

Este año Rodrigo Sorogoyen tiene previsto estrenar 'El reino', largometraje producido por Tornasol y Atresmedia, escrito también junto a Isabel Peña y protagonizado por Antonio de la Torre.