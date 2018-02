Barcelona estaría 'encantada' de asumir competencias si Tejerina "no quiere enfrentarse al lobby" de la automoción

7/02/2018 - 13:55

"Hacemos de Estado en muchas ocasiones: en violencia machista hacemos lo que no hace el Gobierno de España, con la contaminación, la energía, el agua, los derechos básicos", apunta Janet Sanz

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La concejala responsable en el Ayuntamiento de Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha asegurado que en la ciudad estarían "encantados de asumir responsabilidades, con presupuesto", si la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "no quiere enfrentarse al lobby x", en este caso el de la automoción.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en Madrid, Inés Sabanés, y Janet Sanz han presentado este miércoles desde el Palacio de Cibeles una batería de exigencias al Gobierno central, con la lucha contra la contaminación como telón de fondo. Ambos ayuntamientos han exigido "lealtad" al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación.

Tejerina, por su parte, ha asegurado este miércoles que su departamento está "supliendo las carencias y dejadez" de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en sus competencias en materia de calidad del aire.

"El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables", ha declarado Tejerina

Para la concejala barcelonesa estas declaraciones de la ministra no son más que "una prueba de incompetencia" porque los ayuntamientos están "trabajando en la lucha contrta la contaminacion como nunca había pasado en estas dos ciudades. "Hemos hecho un cambio de 180 grados, de no hacer nada a hacer todo. (Las declaraciones de la ministra) son excusas de mal pagador", ha sostenido.

"No negamos nuestra responsabilidad. Hacemos de Estado en muchas ocasiones: en violencia machista hacemos lo que no hace el Gobierno de España, con la contaminación, la energía, el agua, los derechos básicos. Son asuntos responsabilidad del Estado", ha destacado.

"Si Tejerina no quiere enfrentarse al lobby x las alcaldías estaríamos encantadas de asumir la responsabilidad, con presupuesto y el derecho a seguir adelante y, si no, trabajemos juntas", ha planteado después de recordar que el PP ha votado en el Ayuntamiento de Barcelona a favor de las medidas municipales del protocolo a aplicar en episodios de contaminación. "Tenemos su apoyo y no entendemos que aquí haya esta deslealtad", ha reconocido.

Janet Sanz ha confirmado que Barcelona no ha sido convocada a la reunión que reunirá el próximo 22 de febrero a la secretaria de Estado con el Ayuntamiento de Madrid. La edil ha reclamado un encuentro con la ministra Tejerina y con las alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena, y Barcelona, Ada Colau.