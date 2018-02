Antoni Bassas reivindica la radio y repasa la historia reciente de Catalunya en 'Bon dia, són les vuit!'

"Los medios públicos catalanes no pueden retroceder"

El periodista Antoni Bassas reivindica la radio en 'Bon dia, són les vuit!' (Destino), un libro de memorias ganador del Premi Josep Pla 2018 en el que hace un repaso político, sociológico y cultural desde la perspectiva que le ofrecía dirigir el programa 'El matí de Catalunya Ràdio', que condujo de 1995 a 2008.

En rueda de prensa este miércoles, ha asegurado que se ha tomado esta crónica periodística como una celebración y no un ajuste de cuentas, por lo que ha preferido enfatizar la narración en los 14 años de programa y no tanto en los desagradables 14 últimos días al frente: "No quería hablar por la herida", ha subrayado.

Bassas ha remarcado que le ha ido bien esperar para escribir, pese a que mucha gente le decía que lo hiciera nada más acabar su etapa en Catalunya Ràdio, y que fue a su vuelta a Catalunya tras cuatro años como corresponsal de TV3 en Washington y que oyentes seguían teniendo un afecto por el programa, que recuperó material y correos para escribir el libro: "Comencé a sentir que tenía una deuda".

POLÍTICOS Y PERIODISTAS, EN MISMA OBRA CON DISTINTO DIRECTOR

El periodista ha afirmado que con el libro quería explicar a los oyentes "lo que no escuchan" por la radio, como las relaciones entre periodistas y políticos y que significa una radio pública, y ha subrayado que narrando los sucesivos Governs se dio cuenta que escribía una historia de Catalunya desde la perspectiva modesta de un programa de radio y cómo se ha llegado a la situación actual.

Bassas ha subrayado que las relaciones entre periodistas y políticos nunca han sido idílicas, y que ambos son actores que "aparecen en una misma obra, pero sin tener los mismos directores".

"Estas relaciones no son fáciles. El poder nunca tiene suficiente", ha remarcado, señalando que en la actualidad, con las redes sociales, el periodista ha perdido el monopolio de la emisión, pero que sigue teniendo el contrato social de poner en dificultad a las personas con poder.

"GUERRA FRÍA"

Ha rememorado que en su época al frente de 'El matí de Catalunya Ràdio' había una "guerra fría" entre CiU y PSC por el control del relato, en una Catalunya que estaba mutando la piel y siempre existía la tentación de matar al mensajero, y ha subrayado que en la actualidad se han roto diques de contención y de respeto.

Antoni Bassas ha admitido que el encargado del relato diario en los medios tiene poder, pero ha subrayado que existe una realidad previa, y que es inevitable que si usas una lengua y quieres explicar el mundo en catalán chocas con "la visión regional de algunos".

En este sentido, ha afirmado que los medios públicos catalanes "no pueden retroceder" en su pretensión de explicar el mundo en catalán, ya sea una victoria del FC Barcelona o la muerte de Michael Jackson: "Para mi es lo normal, para otros es una anomalía".

Bassas ha mostrado su preocupación ante la situación de los medios catalanes tras el "torpedo" del ministro Cristóbal Montoro con la devolución del IVA, y ha explicado que los medios de comunicación crean sentido de comunidad, y si se hacen residuales la comunidad puede acabar percibiendo que es residual.